Gold Rate Today: सोनं तब्बल 5,500 रुपयांनी स्वस्त! चांदी तर वर्षातील सर्वात स्वस्त दरात; खरेदीआधी जाणून घ्या ताजा भाव

Gold and silver prices today in Mumbai Pune and Nagpur: ऑक्टोबर महिन्यात सोनं-चांदीच्या भावात घसरण कायम राहीली आहे. ऐन दसऱ्याच्या शुभ मूहर्तावर देखील सपन्न-चांदीच्या बाजारात घसरण दिसून आली होती. 29 ऑक्टोबरच्या ताज्या अपडेटनुसार जागतिक बाजारात स्पॉट सोन्याचा भाव 1% घसरून 4,044 डॉलर प्रति औंसच्या आसपास आला, तर स्पॉट चांदीचा भावही 1% घसरणीसह 53.5 डॉलरच्या खाली गेला. अमेरिकेने व्याजदर जैसे थे ठेवल्यानंतर सोनं-चांदीवर काहीसा दबाव दिसून आला. .24 कॅरेट सोनं ऑक्टोबर महिन्यात सोनं जवळपास 5,500 रुपयांनी घासून 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,43,950 रुपये झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 14,395 रुपये आहे. विशेष म्हणजे या आठवड्यात सोनं सुमारे 1,500 रुपयांनी महागलं आहे. मात्र उच्चांकापासून सोनं तब्बल 36 हजारांनी स्वस्त आहे .US Fed Rate: अमेरिकन फेडचा व्याजदराबाबत निर्णय! शेअर बाजारापासून सोन्या-चांदीपर्यंत काय परिणाम होणार?.22 आणि 18 कॅरेट सोनंमुंबई, पुणे, नागपूर आणि राज्यातील इतर भावात 22 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,31,950 रुपयांना विकलं जात आहे तर प्रति ग्रॅम 13,195 रुपये दर आहे. त्यासोबत 18 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,07,960 रुपयांना विकलं जात असून प्रति ग्रॅमचा भाव 10,796 रुपये आहे..8th Pay Commission: 8व्या वेतन आयोगाचे 5 मोठे अपडेट्स! केंद्रीय कर्मचारी-पेन्शनधारकांसाठी काय महत्त्वाचं?.चांदीचा भावसोन्यापेक्षा चांदीच्या भावात मोठी घसरण दिसून आली असून चांदी 20 डिसेंबरनंतर आज पुन्हा तेवढ्याच दराने विकली जात आहे. आज चांदीचा भाव प्रती किलो 2,15,000 रुपये झाला असून 2026 वर्षातला हा सर्वात स्वस्त भाव आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.