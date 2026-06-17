Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! 2 दिवसांत भाव घसरले, उच्चांकापासून 29 हजारांनी स्वस्त; पाहा आजचे दर

Gold Price Today: जगभरातील घडामोडींमुळे सोनं-चांदीच्या दरात चढ-उतार कायम आहेत. अमेरिका-इराण संघर्षाच्या काळात महागाई वाढण्याच्या भीतीमुळे सोन्याच्या भावात मोठी घसरण झाली होती. मात्र मागील आठवड्यात दोन्ही देशांत झालेल्या शांतता कराराच्या बातम्यांमुळे सोन्याची मागणी पुन्हा वाढली आणि सोनं 6 हजारांनी महाग झालं. मात्र आता पुन्हा सोन्याच्या भावात घसरण सुरू झाल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना यामुळे दिलासा मिळाला आहे. .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव या शहरांतील 17 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजताचे दर -24 कॅरेट सोनं - 1,51,100 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,100 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,38,500 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,850 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,13,320 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,332 रुपये प्रति ग्रॅमहे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास मुंबईत 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,59,774 रुपये तर 18 कॅरेट सोनं 1,30,726 रुपयांना विकलं जात आहे..Gold Rate Today: सोनं स्वस्त झालं! सलग 4 दिवसांच्या तुफान तेजीला ब्रेक; आता 10 ग्रॅमचा नवा भाव किती?.सोन्याच्या दरांतील महत्त्वाची आकडेवारीगेले 2 दिवस सोन्याच्या दरात घसरण दिसून आली.2 दिवसांत सोनं 400 रुपये प्रति तोळा एवढ स्वस्त झालं आहे.आजचा भाव उच्चांकापासून 29,000 रुपयांनी स्वस्त आहे.मागील एका वर्षात सोनं 49 हजारांनी महाग झालं आहे.6 महिन्यांचा विचार केला तर 16 जानेवारीच्या तुलनेत सोनं 1,43,000 रुपायांवरून 1,51,000 रुपयांवर पोहचल्याने 7 हजारांनी महागलं आहे..दिल्लीत सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 17 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,51,250 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,125 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,38,650 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,865 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,13,470 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,347 रुपये प्रति ग्रॅम.PM Kisan 23rd Installment: 23व्या हप्त्याची प्रतीक्षा संपली! 2,000 रुपये कधी खात्यात येणार? थेट कृषिमंत्र्यांनीच सांगितली तारीख.चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव प्रति किलो 2,65,000 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. जून महिन्यात चांदी सुमारे 20 हजारांनी स्वस्त झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.