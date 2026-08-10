Gold Rate Today: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोनं स्वस्त! ग्राहकांना दिलासा; महाराष्ट्रात आता 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव किती?

Gold Price Today: 2026 वर्षात सोन्याच्या भावात मोठे चढ-उतार दिसून येत आहे. मागच्याच आठवड्यात तब्बल 8,400 रुपयांनी महाग झालेलं सोनं आज आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी स्वस्त झालं आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य खरेदीदारांना यामाऊले काहीसा दिलासा मिळाला आहे. आजच्या घसरणीनंतर 24 कॅरेट, 22 कॅरेट, 18 कॅरेट सोनं तसेच चांदीचा महाराष्ट्रातील शहरांत भाव किती आहे पाहा. .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच इतर शहरांतील भाव 10 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता खालीलप्रमाणे आहेत -24 कॅरेट सोनं - 1,51,970 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,197 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,39,300 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,930 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,13,980 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,398 रुपये प्रति ग्रॅमहे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,60,696 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीऑगस्ट महिन्यात पहिल्या 10 दिवसांत तिसऱ्यांदा भाव घसरले.आज 24 कॅरेट सोनं 380 रुपये तर 22 कॅरेट सोनं 350 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.मागच्या आठवड्यात सोनं तब्बल 8,200 रुपयांनी महाग झालं होत.1 ऑगस्टच्या तुलनेत आज सोनं 7 हजारांनी महाग आहे.तर सोनं उच्चांकापासून 28 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे..दिल्लीत सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 07 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीत सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,52,120 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,212 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,39,450 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,945 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,14,130 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,413 रुपये प्रति ग्रॅम.चांदीचा भाव10 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव प्रति किलो 2,45,000 रुपये आहे. मागच्या 4 दिवसांपासून चांदीचा भाव स्थिर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.