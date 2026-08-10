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Gold Rate Today: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोनं स्वस्त! ग्राहकांना दिलासा; महाराष्ट्रात आता 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव किती?

Check Today’s 24K, 22K and 18K Gold Rates: आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या दरात घसरण झाली असून 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याचे भाव खाली आले. मागील आठवड्यातील मोठ्या वाढीनंतर आजच्या घसरणीने खरेदीदारांना काहीसा दिलासा मिळाला.
Check Today’s 24K, 22K and 18K Rates

Gold Rate Today: Gold Prices Fall at the Start of the Week; Check 10 Gram Gold Rates in Maharashtra

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today: 2026 वर्षात सोन्याच्या भावात मोठे चढ-उतार दिसून येत आहे. मागच्याच आठवड्यात तब्बल 8,400 रुपयांनी महाग झालेलं सोनं आज आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी स्वस्त झालं आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य खरेदीदारांना यामाऊले काहीसा दिलासा मिळाला आहे. आजच्या घसरणीनंतर 24 कॅरेट, 22 कॅरेट, 18 कॅरेट सोनं तसेच चांदीचा महाराष्ट्रातील शहरांत भाव किती आहे पाहा.

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