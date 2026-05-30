Gold Rate Today: सोनं पुन्हा स्वस्त झालं! उच्चांकापासून 22,500 रुपयांची घसरण; पाहा आजचे ताजे भाव

Gold Price Today: अमेरिका-इराण संघर्षामुळे सोनं-चांदीच्या बाजारात कायम चढ-उतार दिसून येत आहे. 10 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोनं खरेदी न करण्याच आवाहन केल्यानंतर आणि 2 दिवसांनी आयात शुल्क वाढविल्यानंतर सोनं प्रति 10 ग्रॅम तब्बल 1,68,000 रुपयांवर पोहचल होत. त्यानंतर मात्र यात घसरण झाली. पण घसरण होत असली तरी सध्याचे दर सर्वसामान्यांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. त्याच आज सोनं स्वस्त झाल्याने ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. चला जाणून घेऊयात आजचे ताजे दर....सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 29 मे 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,57,190 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,719 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,44,100 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,410 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,17,930 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,793 रुपये प्रति ग्रॅम.आज सोन्याचा भाव 600 रुपयांनी स्वस्त झाला आहे.या आठवड्यात 6 दिवसांतील 4 दिवस सोन्याचे भाव घसरले तर 2 दिवस त्यात वाढ झालेली दिसून आली.उच्चांकापासून आजही सोन्याचा भाव तब्बल 22,500 रुपयांनी स्वस्त आहे..PNG-LPG Rate: घरगुती गॅसच्या दरांत पुन्हा वाढ! सर्वसामान्यांना मोठा फटका; आता गॅससाठी किती पैसे मोजावे लागणार?.महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार आज 30 मे 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राज्यातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, जळगाव आणि इतर शहरांमधील सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,57,040 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,704 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,43,950 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,395 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,17,780 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,778 रुपये प्रति ग्रॅमGoodreturns ने दिलेले हे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास मुंबईत 24 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,81,161 रुपये तर 22 कॅरेट सोनं 1,66,061 रुपयांना विकलं जात आहे..चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज सकाळी महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव स्थिर आहे. आज चांदी प्रति किलो 2,80,000 रुपयांना विकली जात आहे..Petrol-Diesel-CNG Price: कच्च्या तेलाचे भाव घसरल्यानंतर पेट्रोल-डिझेल-CNGचे नवे दर जाहीर; मुंबई, पुणे आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये दर पाहा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.