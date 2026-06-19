Gold Rate Today: सोन्याचे भाव कोसळले; महिन्याभरात 23,000 रुपयांनी स्वस्त आणि आज तर तब्बल... खरेदीआधी जाणून घ्या ताजा भाव

Gold Price Latest Today: देशांतर्गत बाजारात गेल्या 4 दिवसांपासून सोन्याच्या भावात घसरण सुरू आहे. त्यातच आज सराफा बाजारात प्रति तोळा तब्बल 3,650 रुपयांची घसरण झाल्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे सध्या खरेदी करण्याआधी तुमच्या शहरातील सोनं-चांदीचे ताजे भाव काय आहेत हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते..महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव या शहरांतील 19 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजताचे दर -24 कॅरेट सोनं - 1,45,860 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,586 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,33,700 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,370 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,09,390 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,939 रुपये प्रति ग्रॅमहे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास मुंबईत 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,54,236 रुपये तर 18 कॅरेट सोनं 1,26,192 रुपयांना विकलं जात आहे..Stock Market Today: एका रिपोर्टने शेअर बाजारात घातला धुमाकूळ! Infosysy, TCS, Tech M कोसळले; नेमकं काय घडलं?.सोन्याच्या दरांतील महत्त्वाची आकडेवारीमागच्या चार दिवसांत सोनं 6 हजारांनी स्वस्त झालंकेवळ एका महिन्यात सन 1,68,000 रुपायनावरून आज 1,45,000 रुपयांवर आल्याने तब्बल 23 हजारांनी स्वस्त झालं आहे.आजचा भाव हा उच्चांकापासून 35 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे..दिल्लीत सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 19 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,46,010 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,601 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,33,850 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,385 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,09,540 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,954 रुपये प्रति ग्रॅम.Credit Card: 21 क्रेडिट कार्ड, तरीही कर्ज नाही! उलट कमावतो 55,000 रुपये; नेमकं काय आहे सीक्रेट?.चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव 10 हजारांनी स्वस्त होऊन प्रति किलो 2,50,000 रुपये झाला आहे. जून महिन्यात चांदी सुमारे 40 हजारांनी स्वस्त झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.