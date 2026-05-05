Gold Rate Today: सोनं पुन्हा घसरलं! उच्चांकापासून तब्बल ₹31,000 नी स्वस्त; आज महिन्यातील सर्वात कमी दर, काय आहे भाव?

Gold Price Today: जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारात मागच्या 2 आठवड्यांपासून सोनं स्वत होताना दिसत आहे. एप्रिल महिन्यात अक्षय तृतीया सणाच्या दिवशी मासिक उच्चांक गाठल्यानंतर मात्र सोन्याच्या भावात घसरण दिसून येत आहे. मे महिन्यात तर ही घसरण कायम अस्लयचे दिसत आहे. त्यामुळे सोन्याच्या सरांमधील ही घसरण सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा देणारी आहे. चला तर मग जाणून घेऊयात आजचा भाव किती आहे.....भारतातील सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,49,230 रुपये प्रति तोळा आणि 14,923 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,36,900 रुपये प्रति तोळा आणि 13, रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,12,040 रुपये प्रति तोळा आणि 11,204 रुपये प्रति ग्रॅमकालच्या तुलनेत आज सोनं 540 रुपये प्रति तोळा एवढं स्वस्त झालं आहे. एप्रिल महिन्यातील 1,56,000 या उच्चांकावरून सोनं आता सुमारे 6,800 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.आजचा सोन्याचा भाव हा उच्चांकापासून प्रति तोळा तब्बल 31 हजारांनी स्वस्त आहे.एका वर्षाचा भाव बघता सोनं 95,880 रुपायांवरून आज 1.49 लाख झाले आहे. म्हणजेच वर्षभरात सोनं तब्बल 53 हजारांनी महाग झालं आहे.7 एप्रिल नंतर आज सोनं पहिल्यांदा 1.50 लाखाच्या खाली आले आहे. .महाराष्ट्रातील सोनं भावGoodreturns वेबसाइट च्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर आणि इतर शहरांमधील सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,49,180 रुपये प्रति तोळा आणि 14,918 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,36,750 रुपये प्रति तोळा आणि 13,675 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,11,890 रुपये प्रति तोळा आणि 11,189 रुपये प्रति ग्रॅम.कमोडिटी बाजारदेशांतर्गत कमोडिटी बाजार MCX वर आज सकाळी सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,49,394 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीचा भाव 3,400 रुपयांनी घसरून 2,36,000 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. .चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव प्रति किलो 2,55,000 रुपये आहे. आज चांदीकहा भाव 10 हजारांनी स्वस्त झाला आहे. आजही चांदी सर्वकालीन उच्चांकापासून तब्बल 1.65 लाख रुपयांनी स्वस्त आहे.