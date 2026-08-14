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Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात घसरण! स्वातंत्र्यदिनाआधी सलग दुसऱ्या दिवशी सोनं स्वस्त; पाहा ताजा भाव

Check 24K, 22K & 18K Gold Rates: स्वातंत्र्यदिनाआधी सोन्याच्या दरात सलग दुसऱ्या दिवशी घसरण झाल्याने खरेदीदारांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई, पुणे, नागपूरसह महाराष्ट्रातील 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याचा आजचा ताजा भाव किती? जाणून घ्या.
Check 24K, 22K & 18K Gold Rates

Gold Rate Today: Gold Prices Fall Again! Second Straight Day of Decline Before Independence Day

esakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today: ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीपासून सोन्यात मोठे चढ-उतार दिसून येत आहे. त्यातच आज स्वातंत्र्यदिनाआधी सलग दुसऱ्या सोन्याच्या भावात घसरण झाली आहे. गेल्या आठवड्यात मोठी वाढ झाल्यानंतर आता सोनं स्वस्त झाल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आजच्या घसरणीनंतर सोन्याचा भाव किती आहे जाणून घेऊयात.

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