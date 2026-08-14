Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात घसरण! स्वातंत्र्यदिनाआधी सलग दुसऱ्या दिवशी सोनं स्वस्त; पाहा ताजा भाव

Gold Price Today: ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीपासून सोन्यात मोठे चढ-उतार दिसून येत आहे. त्यातच आज स्वातंत्र्यदिनाआधी सलग दुसऱ्या सोन्याच्या भावात घसरण झाली आहे. गेल्या आठवड्यात मोठी वाढ झाल्यानंतर आता सोनं स्वस्त झाल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आजच्या घसरणीनंतर सोन्याचा भाव किती आहे जाणून घेऊयात. .सोन्याचा भाव14 ऑगस्ट 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि आदि शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,52,890 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,289 रुपये इतका आहे. दरम्यान, GST आणि इतर चार्जेस मिळून 24 कॅरेट 1,76,374 रुपयांना विकलं जात आहे.अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.Post Office Scheme: FD पेक्षा दमदार परतावा, TAX ही वाचवा... मालामाल करणारी पोस्टाची स्कीम! आताच जाणून घ्या अन् नफा कमवा.22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट14 ऑगस्ट 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,40,150 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,015 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,14,670 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,467 रुपये प्रति ग्रॅमसोन्याच्या दागिन्यांसाठी मुख्यतः वापरले जाणारे 22 कॅरेट सोनं मेकिंग चार्जेस आणि GST मिळून प्रति तोळा 1,61,677 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीमागच्या 2 दिवसांत सोनं सुमारे 2,000 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.आज सोनं प्रति 10 ग्रॅम 710 रुपये तर प्रति ग्रॅम 71 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.2 दिवसांत सोनं स्वस्त झालं असलं तरी ऑगस्ट महिन्याचा विचार करता 2 आठवड्यांत ऑगस्ट महिन्यात सोनं आतापर्यंत 8 हजार रुपयांनी महाग झालं आहे.या आठवड्याचा विचार केला तर सोनं 1 हजार रुपयांनी महाग झालं आहे.आजचा भाव उच्चांकापासून 28 हजारांनी स्वस्त आहे..8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी अन् पेन्शनधारकांसाठी मोठं अपडेट! अहवाल कधी येणार? पगारवाढ कधी? संसदेत सरकारने दिली माहिती .चांदीचा भावआज चांदी सलग चौथ्या दिवशी स्थिर असून प्रति किलो 2,55,000 रुपयांना विकली जात आहे. ऑगस्ट महिन्याचा विचार करता चांदी 20 हजारांनी महागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.