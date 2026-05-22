Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात घसरण! सलग दुसऱ्या आठवड्यात सोनं स्वस्त; आजचा ताजा भाव किती?

Gold Price Today: जागतिक बाजारात सध्या पश्चिम आशियातील तणावामुळे सोने-चांदीच्या दरात मोठे चढ-उतार दिसून येत आहे. मागचे सलग तीन दिवस सोन्याच्या भावात वाढ झाल्यानंतर आज मात्र सोनं स्वस्त झालं आहे.गेल्या 3 दिवसांत सोनं 4 हजारांनी महाग झाल्यानंतर आज घसरण झाल्याने सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. .सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार आज सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,59,640 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,964 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,46,250 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,625 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,19,670 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,967 रुपये प्रति ग्रॅम- मागच्या 3 दिवसांत सोनं 4 हजार रुपयांनी महाग झालं होत.- आज सोनं 600 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.- आकडेवारी पाहून आठवड्याचा विचार केला तर सलग दुसऱ्या आठवड्यात सोनं स्वस्त झालं आहे.- उच्चांकापासून सोनं 21 हजारांनी स्वस्त आहे..महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइट च्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता राज्यातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, जळगाव आणि इतर शहरांमधील सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,59,490 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,949 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,46,200 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,620 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,19,620 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,962 रुपये प्रति ग्रॅम.सोन्याचे भाव का कमी झाले?जागतिक बाजारात डॉलर मजबूत होत असल्यामुळे सोन्याच्या किमतींवर दबाव वाढला आहे. तसेच वाढत्या महागाईमुळे प्रमुख देशांमध्ये व्याजदर वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पश्चिम आशियातील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असून त्यामुळे अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर वाढवू शकते, अशी चर्चा सुरू आहे.सोनं हे व्याज न देणारं गुंतवणूक साधन मानलं जात असल्यामुळे व्याजदर वाढीच्या वातावरणात गुंतवणूकदारांचा कल इतर पर्यायांकडे वळतो. यामुळे सोन्याच्या दरांमध्ये घसरण दिसून येत आहे..कमोडिटी बाजारआज देशांतर्गत कमोडिटी बाजारात MCX वर सोन्याचा भाव 1,59,260 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीचा भाव 2,74,194 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज सकाळी महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव काल इतकाच असून स्थिर आहे. आज चांदी प्रति किलो 2,85,000 रुपयांना विकली जात आहे.