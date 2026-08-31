Gold Rate Today: सलग 7व्या दिवशी सोन्याचा भाव घसरला! सोनं तब्बल 7,200 रुपयांनी स्वस्त! आता 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागतील इतके रुपये

Gold-Silver Price Today: सोनं म्हणजे भारतीयांसाठी केवळ एक मौल्यवान धातू नसून परंपरेचा एक भाग आहे. त्यामुळे सोन्याच्या भावातील चढ-उतार ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात प्रभावित करतात. अशातच आता सलग सातव्या दिवशी आणि महिन्याच्या शेवटी सोन्याच्या भावात मोठी घसरण झाली सोनं तब्बल 7,200 रुपयांनी स्वस्त झाल्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आजच्या घसरणीनंतर तुम्ही जर सराफा बाजारात किंवा कमोडिटी बाजारात सोनं घ्यायला गेलात तर किती पैसे लागतील जाणून घ्या. .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भाव31 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, पुणे कोल्हापूर, जळगाव तसेच इतर शहरांतील भाव खालीलप्रमाणे आहेत -24 कॅरेट सोनं - 1,56,770 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,677 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,43,700 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,370 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,17,850 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,785 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळा कितीला?वर दिलेले दर हे मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. त्यामुळे यात मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST मिळविल्यास दागिन्यांसाठी वापरण्यात येणार 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,65,772 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 18 कॅरेट सोनं 1,35,952 रुपये प्रति तोळा आहे.दरम्यान, प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोनं 16,577 रुपये आणि 13,595 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीसोन्याच्या भावात आज सलग सातव्या दिवशी घसरण झाली.आज सोनं 1,470 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 147 रुपये प्रति ग्रॅम इतकं स्वस्त झालं आहे.गेल्या 7 दिवसांत सोनं सुमारे 7,200 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.ऑगस्ट महिन्याचा विचार करता 1 ऑगस्टच्या तुलनेत मात्र आज सोनं 13 हजारांनी महाग आहे.1 जुलै रोजी सोनं 6 महिन्यांच्या नीचांकी दरावर होत मात्र आज तब्बल 16 हजारांनी महागलं.दरम्यान उच्चांकापासून 24 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे..दिल्लीत सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 31 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीत सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,56,920 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,692 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,43,850 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,385 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,18,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,800 रुपये प्रति ग्रॅम.कमोडिटी बाजारआज कमोडिटी बाजार MCX वर सकाळी 10 वाजता सोनं 2,246 रुपयांनी स्वस्त होऊन प्रति 10 ग्रॅम 1,54,035 रुपये तर चांदी 2,666 रुपयांनी स्वस्त होऊन 2,34,038 रुपयांवर व्यवहार करत आहे.चांदीचा भाव31 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव प्रति किलो 2,55,000 रुपये आहे. आज सलग चौथ्या दिवशी चांदीचा भाव स्थिर असून ऑगस्ट महिन्यात मात्र 20 हजारांनी महागला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.