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Gold Rate Today: सोनं स्वस्त झालं! जून महिन्यात सोन्याच्या भावात मोठी घसरण; आज किती आहे दर?

Gold-Silver Rate Today: मे महिन्यातील विक्रमी वाढीनंतर सोन्याच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण झाली असून अवघ्या चार आठवड्यांत भाव सुमारे 23 हजारांनी कमी झाले आहेत. महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये आज 22, 24 आणि 18 कॅरेट सोन्याचे दर किती आहेत ते जाणून घ्या.
Gold Prices Crash in June! Check Today’s Gold Rate Before You Buy

Gold Prices Crash in June! Check Today’s Gold Rate Before You Buy

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today: जागतिक घडामोडींमुळे सुरक्षित गुंतवणूक मानल्या जाणाऱ्या सोन्याच्या भावात 2026 वर्षात मोठे चढ उतार दिसून आले. एप्रिल-मे महिन्यापर्यंत वाढत जाणारे सोनं जून महिन्यात चांगलंच स्वस्त झाल. 13 मे रोजी आयात शुल्क लागू केल्यानंतर 24 कॅरेट सोन्याचा भाव तब्बल 1,68,000 रुपये प्रति तोळा एवढा महाग झाला होता. मात्र त्यानंतर यात मोठी घसरण झाली असून सोनं 23 हजारांनी स्वस्त झालं आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र अमेरिका-इराण करार होण्याची शक्यता वाढल्याने पुढच्या काळात भाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे

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