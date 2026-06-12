Gold Rate Today: सोनं स्वस्त झालं! जून महिन्यात सोन्याच्या भावात मोठी घसरण; आज किती आहे दर?

Gold Price Today: जागतिक घडामोडींमुळे सुरक्षित गुंतवणूक मानल्या जाणाऱ्या सोन्याच्या भावात 2026 वर्षात मोठे चढ उतार दिसून आले. एप्रिल-मे महिन्यापर्यंत वाढत जाणारे सोनं जून महिन्यात चांगलंच स्वस्त झाल. 13 मे रोजी आयात शुल्क लागू केल्यानंतर 24 कॅरेट सोन्याचा भाव तब्बल 1,68,000 रुपये प्रति तोळा एवढा महाग झाला होता. मात्र त्यानंतर यात मोठी घसरण झाली असून सोनं 23 हजारांनी स्वस्त झालं आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र अमेरिका-इराण करार होण्याची शक्यता वाढल्याने पुढच्या काळात भाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव या शहरांतील 12 जून 2026 रोजी सकाळी 9 वाजताचे दर -24 कॅरेट सोनं - 1,45,630 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,563 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,33,490 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,349 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,09,220 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,922 रुपये प्रति ग्रॅमहे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास मुंबईत 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,53,994 रुपये तर 18 कॅरेट सोनं 1,25,996 रुपयांना विकलं जात आहे..Petrol-Diesel Price Today: कच्चे तेल 90 डॉलरखाली घसरले! पेट्रोल-डिझेल-CNG चे नवे दर जाहीर; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव.सोन्यातील महत्त्वाची आकडेवारीआपल्याकडे दागिने बनविण्यासाठी वापरले जाणारी 22 कॅरेट सोनं 3 दिवसांत सुमारे 7,600 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.जून महिन्याच्या 11 दिवसांत सोनं 11 हजारांनी स्वस्त झालं आहे.उच्चांकापासून सोनं तब्बल 35 हजार रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.14 मे ते 12 जून या 4 आठवड्यांत सोनं सुमारे 23 हजार रुपयांनी कमी झालं आहे.मागील एका वर्षाचा विचार केला तर सोनं 1 लाख रुपायांवरून 1.45 हजार झालेल दिसून येत. म्हणजेच सुमारे 45 हजारांनी महाग झालं आहे.1 जानेवारी 2026 च्या तुलनेत आज सोनं 10 हजारांनी महाग झालं आहे. .दिल्लीत सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 12 जून 2026 रोजी सकाळी 9 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,45,780 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,578 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,33,640 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,364 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,09,370 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,937 रुपये प्रति ग्रॅम.चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार 12 जून 2026 रोजी सकाळी 9 वाजता महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव आज प्रति किलो 2,50,000 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. आजचा भाव हा सर्वकालीन उच्चांकापासून तब्बल 1.70 लाखांनी स्वस्त आहे..PPF vs SIP: गुंतवणुकीसाठी PPF की SIP? महिन्याला 5,000 रुपये गुंतवल्यास 15 वर्षांत कुठे तयार होईल मोठा फंड? जाणून घ्या संपूर्ण गणित.कमोडिटी बाजारकमोडिटी बाजारात आज सकाळी बाजार उघडताच सोनं-चांदी महागले आहे. आज सोनं 1400 रुपयांनी वाढून 1,50,300 रुपयांवर व्यवहार करत आहे तर चांदी 3700 रुपयांनी वाढून 2,43,450 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.