Gold Rate Today: सलग तिसऱ्या दिवशी सोनं स्वस्त! 20 दिवसांतील सर्वात कमी दर, 10 तोळ्यांमागे 36,500 रुपयांची घसरण; पाहा आजचा भाव

Gold and Silver Rate: भारतामध्ये सोन्याच्या दरात घसरणीचा कल कायम असून सलग दुसऱ्या आठवड्यातही किंमती घसरल्या आहे. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात वाढत असलेल्या तणावामुळे जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण झाली असून त्याचा परिणाम सोन्याच्या दरांवरही होत आहे. मागचे सलग तीन दिवसांत सोन्याचा भाव तब्बल 36,500 रुपये प्रति 100 ग्रॅम आणि 3,650 रुपये प्रति तोळा एवढा स्वस्त झाला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. .सोन्याचा भाव Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार सध्या राजधानी दिल्लीत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव सुमारे प्रति ग्रॅम ग्रॅम 15,981 रुपये आहे तर प्रति 10 ग्रॅम 1,59,810 रुपये इतका असून कालच्या तुलनेत 1,530 रुपयांनी घसरला आहे. तर 22 कॅरेटचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,46,500 रुपये इतका आहे आणि 18 कॅरेटचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,19,890 रुपये इतका आहे. .Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! सलग दुसऱ्या दिवशी दर कमी; आजचा ताजा भाव किती?.चांदीचा भावसोन्यासोबतच आज चांदीचा भाव देखील घसरला आहे. राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदीचा भाव 5 हजार रुपयांनी घसरून 2,75,000 रुपये पत्राती किलो इतका झाला आहे. मागच्या 10 दिवसांत चांदीचा भाव फक्त एकदाच 10 हजार रुपयांनी वाढला होता तर एकूण 3 वेळा त्यात घसरण झाली व बाकीचे दिवस स्थिर होता. आजचा चांदीचा भाव हा मागच्या 20 दिवसांतील सरवट स्वस्त दर आहे. .राज्यातील सोनं चांदी Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार राज्यातही सोन्याच्या भावात सलग तिसऱ्या दिवशी घसरण झाली आहे. आज राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, जळगाव, कोल्हापूर, छ. संभाजीनगर, नाशिक व इतर शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा सुमारे1,59,660 रुपये आहे. तर प्रति तोळा 15,966 रुपये इतका आहे. .त्यासोबतच दागिन्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,46,350 आणि प्रति ग्रॅम 14,635 रुपये आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याचा भाव 11,934 रुपये प्रति ग्रॅम इतका आहे. दरम्यान, राज्यभर चांदीचा भाव 2,75,000 रुपये इतका आहे.