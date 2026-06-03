Gold Rate Today: सोन्यात मोठी घसरण! 21 दिवसांतील नीचांकी दर; उच्चांकापेक्षा तब्बल ₹23,500 कमी; आजचा ताजा भाव पाहा

Gold and Silver Price Today: अमेरिका-इराण संघर्ष आणखी ताणल्यामुळे सोनं-चांदीच्या दरांमध्ये बदल होताना दिसत आहे. जागतिक बाजारात महागाई वाढण्याची भीती वाढल्याने गुंतवणूकदारांकडून सोन्याची मागणी काही प्रमाणात कमी झाली असून मध्यवर्ती बँकां व्याजदर उच्च पातळीवर ठेऊ शकतात या शक्यतेमुळे सोन्याच्या दरांत मागील काही दिवसांपासून घसरण दिसून येत आहे. आज सकाळीच कमोडिटी बाजारात सोन्याचे भाव घसरल्याने सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. .सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 3 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,56,360 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,636 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,43,340 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,334 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,17,310 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,731 रुपये प्रति ग्रॅम.सोन्यातील अपडेट्सकमोडिटी बाजारात घसरण झाली असली तरी सराफा बाजारात मागच्या 2 दिवसांत सोनं स्थिर आहे.जून महिन्यात सोनं 820 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.उच्चांकापासून आज सोन्याचा भाव तब्बल 23,500 रुपयांनी स्वस्त आहे.1 मेच्या तुलनेत आज सोनं 6 हजारांनी महाग झाल आहे.13 मे 2026 रोजी आयात शुल्क वाढविल्यानंतर सोनं प्रति 10 ग्रॅम तब्बल 1,68,000 रुपयांवर पोहचल होत. त्यानंतर आज सोनं 12 हजारांनी स्वस्त झालं असून हा मगाच्या 21 दिवसांतील सर्वात कमी दर आहे..महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार आज 3 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राज्यातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, जळगाव आणि इतर शहरांमधील सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,56,220 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,622 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,43,200 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,320 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,17,170 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,717 रुपये प्रति ग्रॅमGoodreturns ने दिलेले हे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास मुंबईत 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,65,196 रुपये तर 18 कॅरेट सोनं 1,35,167 रुपयांना विकलं जात आहे..कमोडिटी बाजारकमोडिटी बाजार MCX वर आज सोनं 923 रुपयांनी घसरून 1,54,626 रुपयांवर तर चांदी 600 रुपयांनी घसरून 2,66,118 रुपयांना विकली जात आहे..चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज सकाळी महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदी प्रति किलो 2,80,000 रुपयांना विकली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.