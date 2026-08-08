Gold Rate Today: बापरे! 4 दिवसांत सोनं प्रति 100 ग्रॅममागे 84,000 रुपयांनी महागलं; आता किती रुपयांना मिळतंय?

ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला स्वस्त झालेलं सोनं आता मात्र महागलं आहे. गेल्या चार दिवसांत सोन्याच्या भावात प्रति 10 तोळ्यात तब्बल 84,000 रुपयांची तर प्रति तोळा 8,400 रुपयांची वाढ झाली. सोन्याच्या भावातील तेजीमुळे आता खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे खरेदीआधी आता तुमच्या शहरातील सोनं-चांदीचा ताजा भाव किती आहे पाहा. .सोन्याचा भाव8 ऑगस्ट 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि आदि शहरांमधील सरफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,52,350 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,235 रुपये इतका आहे..22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट8 ऑगस्ट 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,39,650 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,965 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,14,260 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,426 रुपये प्रति ग्रॅमसोन्याच्या दागिन्यांसाठी मुख्यतः वापरले जाणारे 22 कॅरेट सोनं मेकिंग चार्जेस आणि GST मिळून प्रति तोळा 1,61,100 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीआज सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,090 रुपये तर प्रति ग्रॅम 109 रुपयांनी महागलं आहे.ऑगस्ट महिन्यात सोनं आतापर्यंत 8 हजार रुपयांनी महाग झालं आहे.1 जुलै रोजी सोनं 6 महिन्यांच्या नीचांकी दराने म्हणजेच 1,40,780 रुपयांना विकलं जात होत. त्या तुलनेत आजचा भाव सुमारे 12 हजारांनी महाग आहे, म्हणजेच 5 आठवड्यांत सोनं 12 हजारांनी महाग झाल.आजचा भाव उच्चांकापासून आजचा भाव तब्बल 29 हजारांनी स्वस्त आहे..चांदीचा भावआज सोनं महाग झालं असलं तरी चांदी मात्र स्थिर आहे. 8 ऑगस्ट रोजी चांदी 2,45,000 रुपये प्रति किलो रुपयांना विकली जात असून उच्चांकापासून 1.85 लाखांनी स्वस्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.