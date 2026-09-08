Gold Rate Today: सोनं स्वस्त होण्याची वाट पाहणाऱ्यांना मोठा धक्का! तब्बल ₹15 हजारांनी महागलं; आता 10 ग्रॅम सोनं कितीला?

Check Today’s 24K and 22K Gold Rates Mumbai-Pune: भारतीय लोक सोन्याकडे केवळ गुंतवणूक म्हणून नाही तर परंपरेचा एक भाग म्हणून देखील पाहतात. लग्न सभारंभ असोत किंवा सण-उत्सव या काळात मोठ्या प्रमाणात सोनं खरेदी केलं जात. त्यामुळे सोन्याच्या भावात काय बदल होतो हा प्रश्न सर्वसामान्यांसाठी महत्त्वाचा ठरतो. यातच आज पुन्हा सोन्याच्या भावात वाढ झाल्याने ग्राहकांना मोठा धक्का बसला आहे. आजच्या दरवाढीनंतर प्रति तोळा आणि प्रति ग्रॅमचा भाव नेमका किती आहे जाणून घ्या. .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भाव08 सप्टेंबर 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, पुणे, कोल्हापूर आणि इतर शहरांतील भाव जवळपास खालीलप्रमाणे आहेत -24 कॅरेट सोनं - 1,55,350 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,535 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,42,400 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,240 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,16,510 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,651 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळा कितीला?वरती दिलेले दर हे मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. त्यामुळे यात मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST मिळविल्यास दागिन्यांसाठी वापरण्यात येणार 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,64,273 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 18 कॅरेट सोनं 1,34,406 रुपये प्रति तोळा आहे.दरम्यान, 22 कॅरेट सोनं प्रति ग्रॅम 16,427 रुपये आणि 18 कॅरेट 13,441 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारी3 दिवसांच्या घसरणीनंतर आज सोनं 1200 रुपयांनी महागलं आहे.सप्टेंबर महिन्याचा विचार केला तर सोनं 1,500 रुपयांनी महाग झालं.गेल्या एका महिन्याचा विचार करता 4 ऑगस्टच्या तुलनेत आज सोनं तब्बल 11 हजारांनी महाग आहे.1 जुलैच्या तुलनेत आज सोनं 15 हजारांनी महाग झालं. दरम्यान उच्चांकापासून 25 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे..दिल्लीत सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 08 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीत सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,55,500 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,550 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,42,550 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,255 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,16,660 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,666 रुपये प्रति ग्रॅम.चांदीचा भाव08 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार चांदीचा भाव मात्र सलग पाचव्या दिवशी स्थिर आहे. महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत आज चांदीचा भाव प्रति किलो 2,50,000 रुपये आहे..कमोडिटी बाजारसराफा बाजारासह आज कमोडिटी बाजार MCX वर सोनं 1200 रुपयांनी महाग होऊन प्रति 10 ग्रॅम 1,54,000 रुपये तर चांदी 2,400 रुपयांनी महाग होत 2,41,366 रुपयांवर व्यवहार करत आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.