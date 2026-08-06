Gold Rate Today: 2 दिवसांत सोनं 57,100 रुपयांनी महागलं! तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव पाहा

Gold Price Today: ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातील स्वस्त झालेल्या सोन्याने आता खरेदी करणाऱ्यांची चिंता वाढवली आहे. फक्त 2 दिवसांत सोनं प्रति तोळा 5,710 रुपये तर प्रति 10 तोळा 57,100 रुपयांनी महाग झालं आहे. त्यामुळे खरेदी करण्याआधी तुमच्या शहरातील आजचा भाव जाणून घ्या.. .सोन्याचा भावगुरुवार, 6 ऑगस्ट 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि आदि शहरांमधील सरफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,49,860 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 14,986 रुपये इतका आहे..LPG New Rule: गॅस ग्राहकांसाठी 16 ऑगस्टची डेडलाईन! eKYC न केल्यास रिफिल आणि सबसिडीवर परिणाम; घरबसल्या eKYC कशी कराल?.22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट6 ऑगस्ट 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,37,400 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,740 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,12,450 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,245 रुपये प्रति ग्रॅमसोन्याच्या दागिन्यांसाठी मुख्यतः वापरले जाणारे 22 कॅरेट सोनं मेकिंग चार्जेस आणि GST मिळून प्रति तोळा 1,58,505 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीआज सोनं प्रति 10 ग्रॅम 2,870 रुपये तर प्रति ग्रॅम 287 रुपयांनी महागलं आहे.ऑगस्ट महिन्यात सोनं आतापर्यंत 5,710 रुपयांनी महाग झालं आहे.1 जुलै रोजी सोनं 6 महिन्यांच्या नीचांकी दराने म्हणजेच 1,40,780 रुपयांना विकलं जात होत. त्या तुलनेत आजचा भाव सुमारे 9 हजारांनी महाग आहे, म्हणजेच 5 आठवड्यांत सोनं 9 हजारांनी महाग झाल.आजचा भाव उच्चांकापासून आजचा भाव तब्बल 31 हजारांनी स्वस्त आहे..Best Investment: SIP, FD की RD? दरमहा 5 हजार रुपये गुंतवल्यास 10 वर्षांत कुठे मिळेल सर्वाधिक पैसा?.चांदीचा भावआज सोनं महाग झालं असलं तरी चांदी मात्र स्थिर आहे. 6 ऑगस्ट रोजी चांदी 2,40,000 रुपये प्रति किलो रुपयांना विकली जात असून उच्चांकापासून 1.85 लाखांनी स्वस्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.