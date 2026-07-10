Gold Rate Today: सोनं 5 हजारांनी महागलं! सलग दुसऱ्या दिवशी मोठी वाढ; मुंबई-पुण्यात 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटचा भाव किती?

Gold Price Today: लग्नसराई बंद झाल्याने सोने व दागिन्यांना मागणी कमी झाली आहे. त्यामुळे सराफा बाजारात गेल्या काही दिवसांपासून सोने चांदीच्या भावात घसरण सुरू होती. मात्र कालपासून सोन्याच्या भावात मोठी वाढ झाली. त्यामुळे आता भविष्यासाठी सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. .आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोने-चांदीचे भाव कमी होऊ लागले होते. गेल्या दोन दिवसांत सोन्यात तीन हजार, तर चांदीत 11 हजार रुपयांची घसरण झाली होती. सोन्याच्या भावात तीन हजारांची घसरण होऊन सोने एक लाख 43 हजार 280 रुपयांपर्यंत खाली आले होते. यात गुरुवारी 1,311 रुपयांची वाढ होऊन सोने प्रति तोळा विना GST एक लाख 44 हजार 500 रुपयांवर पोहोचले..Old Pension Scheme News: OPS वर सरकारचा मोठा निर्णय! आता या कर्मचाऱ्यांना मिळणार जुनी पेन्शन.सोन्याचा भाव10 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि आदि शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,44,490 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 14,482 रुपये इतका आहे. 24 कॅरेट सोनं आज 380 रुपये प्रति तोळा तर 38 रुपये प्रति ग्रॅम इतकं स्वस्त झालं..22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटमहाराष्ट्रातील 10 जुलै 2026 रोजीचा 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव पुढीलप्रमाणे-22 कॅरेट - 1,32,750 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,275 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,08,370 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,862 रुपये प्रति ग्रॅमविशेष म्हणजे सोन्याच्या दागिन्यांसाठी मुख्यतः वापरले जाणारे 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,32,750 रुपये असलं तरी मेकिंग चार्जेस आणि GST मिळून हा भाव प्रति तोळा 1,53,140 रुपये होतो..सोन्याच्या भावातील आकडेवारी1 जुलैच्या तुलनेत आज सोनं प्रति तोळा 5 हजार रुपयांनी महागलं आहे.तर प्रति 10 तोळा तब्बल 50,000 रुपयांची वाढ झाली. आजचा दर उच्चांकापासून 36 हजारांनी स्वस्त आहे.1 वर्षाचा विचार केला तर सोनं 45 हजारांनी महाग झालं आहे.1 जानेवारीच्या तुलनेत आज सोनं 10 हजारांनी महाग आहे..Petrol-Diesel Rate Today: 10 जुलैचे अपडेटेड पेट्रोल-डिझेलचे दर जाहीर! कच्चे तेल महागल्यानंतर आता लिटरसाठी किती पैसे लागणार?.चांदीचा भावमहाराष्ट्र आणि दिल्लीमध्ये आज चांदीचा भाव 5 हजारांनी महागला आहे. आज चांदी प्रति किलो 2,40,000 रुपयांना विकली जात आहे. उच्चांकापासून चांदी 1,80,000 रुपयांनी स्वस्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.