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Gold Rate Today: सोनं 5 हजारांनी महागलं! सलग दुसऱ्या दिवशी मोठी वाढ; मुंबई-पुण्यात 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटचा भाव किती?

Gold-Silver Price Today: सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. मुंबई, पुणे आणि महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव किती आहे ते जाणून घ्या.
Gold Rate Today

Gold Prices Jump ₹5,000! Check Latest 22K & 18K Gold Rates in Mumbai and Pune

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today: लग्नसराई बंद झाल्याने सोने व दागिन्यांना मागणी कमी झाली आहे. त्यामुळे सराफा बाजारात गेल्या काही दिवसांपासून सोने चांदीच्या भावात घसरण सुरू होती. मात्र कालपासून सोन्याच्या भावात मोठी वाढ झाली. त्यामुळे आता भविष्यासाठी सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची चिंता वाढली आहे.

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