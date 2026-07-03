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Gold Rate Today: अवघ्या 2 दिवसांत सोनं 72,220 रुपयांनी महागलं! 100 ग्रॅममागे मोठी वाढ; पाहा ताजा भाव

Gold-Silver Rate Today: अवघ्या दोन दिवसांत सोन्याच्या दराने जबरदस्त उसळी घेत 100 ग्रॅममागे तब्बल 72,220 रुपयांची वाढ नोंदवली आहे. जुलैच्या सुरुवातीलाच सोनं पुन्हा महागल्याने खरेदीदारांची चिंता वाढली असून आजचा ताजा 24, 22 आणि 18 कॅरेटचा भाव जाणून घ्या
Check Today's Latest Rates

Gold Price Shock: Gold Jumps ₹72,220 in Just 2 Days! Check Today's Latest Rates

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today: जुलै महिना सुरू झाल्यापासून सोन्याच्या दराने मोठा यू-टर्न घेतला आहे. गेल्या 2 दिवसात सोन्याचा भाव तब्बल प्रति 10 तोळा 72,220 रुपयांनी तर प्रति तोळा तब्बल 7,220 रुपयांनी वाढला आहे. त्यामुळे आता सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या चिंता वाढल्या आहे. या पार्श्वभूमीवर आजचा ताजा भाव काय आहे हे जाणून घेऊयात..

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