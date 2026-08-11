Gold Rate Today: सोन्याच्या दरात भडका! 7 दिवसांत 11 हजारांनी महाग; आज तर तब्बल... मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात आजचा भाव किती?

Gold Price Today: ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला स्वस्त झालेल्या सोन्याने गेल्या काही दिवसांत ग्राहकांची चिंता वाढवली आहे. मागच्या 7 दिवसांतच सोन्याच्या भावात प्रति तोळा 11,000 तर प्रति 10 तोळा 1,10,000 रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे खरेदी करण्याआधी आजचा भाव आणि मागच्या काही दिवसांची तुलना नक्की पाहा. .सोन्याचा भाव11 ऑगस्ट 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि आदि शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,55,130 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,513 रुपये इतका आहे. दरम्यान, GST आणि इतर चार्जेस मिळून 24 कॅरेट 1,78,958 रुपयांना विकलं जात आहे..Income Tax: खात्यात 1.33 कोटींचे व्यवहार, ITRही भरला नाही; तरी निवृत्त शिक्षक केस कसे जिंकले? 26 दिवसांनी पलटला गेम!.22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट11 ऑगस्ट 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,42,200 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,220 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,16,350 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,635 रुपये प्रति ग्रॅमसोन्याच्या दागिन्यांसाठी मुख्यतः वापरले जाणारे 22 कॅरेट सोनं मेकिंग चार्जेस आणि GST मिळून प्रति तोळा 1,64,042 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीआज सोनं प्रति 10 ग्रॅम 3,160 रुपये तर प्रति ग्रॅम 316 रुपयांनी महागलं आहे.ऑगस्ट महिन्यात सोनं आतापर्यंत 11 हजार रुपयांनी महाग झालं आहे.मागच्या एका आठवड्याचा विचार केला तर सोनं 1,44,000 रुपायांवरून आज 11 हजरांनी महाग झालं आहे.1 जुलै रोजी सोनं 6 महिन्यांच्या नीचांकी दराने म्हणजेच 1,40,780 रुपयांना विकलं जात होत. त्या तुलनेत आजचा भाव सुमारे 15 हजारांनी महाग आहे, म्हणजेच 40 दिवसांत सोनं 12 हजारांनी महाग झाल.आजचा भाव उच्चांकापासून आजचा भाव केवळ 25 हजारांनी स्वस्त आहे..Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार? सरकारचे संसदेत मोठं स्पष्टीकरण.चांदीचा भावआज सोन्यासोबतच चांदीदेखील महागली आहे. 3 दिवसांनंतर आज चांदी 10 हजारांनी महाग झाली असून आज प्रति किलो 2,55,000 रुपयांना विकली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.