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Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांना धक्का! सलग 10 दिवसांच्या घसरणीनंतर सोन्याच्या भावात मोठी वाढ; 10 ग्रॅमचा नवा दर किती?

Gold-Silver Rate Today: सलग 10 दिवस स्वस्त झाल्यानंतर आज सोन्याच्या दरांनी अचानक यू-टर्न घेतला असून 24 कॅरेट सोन्याच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये 10 ग्रॅम सोन्यासाठी आता किती पैसे मोजावे लागणार ते जाणून घ्या.
Gold Rate Today

Gold Price Shock: Gold Surges After 10-Day Fall! Check the New 10 Gram Rate Today

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today: पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून सोन्याच्या भावात मोटरे-चढ उतार दिसून येत आहे. मे महिन्याचा शेवट आणि जून महिन्यात सुरुवातीपासून काल पट्यात सोन्याचे भाव सलग 10 दिवस घसरले होते. मात्र आज अचानक सोन्याच्या दरांमध्ये यु-टर्न घेतल्याने आता सर्वसामान्यांच्या चिंता वाढल्या आहे. आज सोन्याचे भाव सुमारे 1500 रुपयांनी वाढले आहेत. चला जाणून घेऊयात ताजे भाव

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