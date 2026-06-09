Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांना धक्का! सलग 10 दिवसांच्या घसरणीनंतर सोन्याच्या भावात मोठी वाढ; 10 ग्रॅमचा नवा दर किती?

Gold Price Today: पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून सोन्याच्या भावात मोटरे-चढ उतार दिसून येत आहे. मे महिन्याचा शेवट आणि जून महिन्यात सुरुवातीपासून काल पट्यात सोन्याचे भाव सलग 10 दिवस घसरले होते. मात्र आज अचानक सोन्याच्या दरांमध्ये यु-टर्न घेतल्याने आता सर्वसामान्यांच्या चिंता वाढल्या आहे. आज सोन्याचे भाव सुमारे 1500 रुपयांनी वाढले आहेत. चला जाणून घेऊयात ताजे भाव .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 9 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राज्यातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, जळगाव आणि इतर शहरांमधील सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,53,160 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,316 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,40,400 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,040 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,14,870 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,487 रुपये प्रति ग्रॅमहे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास मुंबईत 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,61,965 रुपये तर 18 कॅरेट सोनं 1,32,514 रुपयांना विकलं जात आहे..Petrol-Diesel-CNG Price Today: पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे नवे दर जाहीर; पुणे, मुंबईसह महाराष्ट्रात आज किती भाव?.सोन्याच्या दरांतील महत्त्वाची आकडेवारीआज 24 कॅरेट सोनं तब्बल1470 रुपये प्रति 10 ग्रॅम तर 14,700 रुपये प्रति 100 ग्रॅमने महाग झालं आहे.सलग दहा दिवसांच्या घासरणीला आज ब्रेक लागला आहे.गेल्या 10 दिवसांत सन तब्बल 6,500 रुपायणी स्वस्त झालं होत.दगिन्यांमध्ये वापरलं जाणार 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा आज 1,350 रुपयांनी महाग झालं आहे..दिल्लीत सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 9 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,53,310 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,331 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,40,550 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,055 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,15,020 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,502 रुपये प्रति ग्रॅम.कमोडिटी बाजारसराफा बाजारात भाव वाढले असले तरी कमोडिटी बाजारात चित्र वेगळे आहे. आज सोनं 49 रुपयांनी स्वस्त होऊन 1,54,735 रुपयांवर व्यवहार करत आहे तर चांदी 800 रुपयांनी घसरून 2,45,500 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..Car Discount News: Maruti, Hyundai आणि Tata च्या गाड्या झाल्या स्वस्त! 2.15 लाखांपर्यंतची बंपर सूट; कोणत्या मॉडेलवर किती फायदा? .चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव स्थिर आहे. मागच्या चार दिवसांत चांदी 20 हजारांनी स्वस्त होऊन आज प्रति किलो 2,60,000 रुपयांना विकली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.