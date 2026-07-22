Personal Finance

Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांचे टेन्शन वाढले! सलग तिसऱ्या दिवशी मोठी वाढ; चांदीही चमकली, पाहा ताजे भाव

Gold-Silver Rate Update: सलग तिसऱ्या दिवशी सोन्याच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. महाराष्ट्रात आज 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा तसेच चांदीचा भाव किती आहे जाणून घ्या.
Gold Rate Today

Gold Prices Jump for the Third Straight Day! Check Today’s Gold and Silver Rates

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today: सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांचे आज टेन्शन वाढलं आहे. कारण आज सलग तिसऱ्या दिवशी सोन्याच्या भावात मोठी वाढ झाली आहे. जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला 6 महिन्यांच्या निचांकी स्थरावर असलेले सोनं मात्र या आठवड्यात वेगाने महाग होत चाललं आहे. सोन्यासोबतच चांदीही महाग होताना दिसत आहे. त्यामुळे खरेदी कारणयाआधी तुमच्या जिल्ह्यात किंवा शहरात आज 1 तोळा सोनं किती रुपयांना मिळतं आहे एकदा पाहा.

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