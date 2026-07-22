Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांचे टेन्शन वाढले! सलग तिसऱ्या दिवशी मोठी वाढ; चांदीही चमकली, पाहा ताजे भाव

Gold Price Today: सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांचे आज टेन्शन वाढलं आहे. कारण आज सलग तिसऱ्या दिवशी सोन्याच्या भावात मोठी वाढ झाली आहे. जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला 6 महिन्यांच्या निचांकी स्थरावर असलेले सोनं मात्र या आठवड्यात वेगाने महाग होत चाललं आहे. सोन्यासोबतच चांदीही महाग होताना दिसत आहे. त्यामुळे खरेदी कारणयाआधी तुमच्या जिल्ह्यात किंवा शहरात आज 1 तोळा सोनं किती रुपयांना मिळतं आहे एकदा पाहा. .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच इतर शहरांतील भाव 22 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता खालीलप्रमाणे आहेत -24 कॅरेट सोनं - 1,46,510 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,651 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,34,300 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,430 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,09,880 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,988 रुपये प्रति ग्रॅमहे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,54,928 रुपये तर 18 कॅरेट सोनं 1,26,758 रुपयांना विकलं जात आहे..Petrol-Diesel Price Today: अमेरिकेत पेट्रोल महागल्यानंतर आज भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर अपडेट! मुंबई-पुण्यात काय आहे भाव?.1 जुलै 2026 रोजी 24 कॅरेट सोनं 1,40,780 रुपये आणि 22 कॅरेट सोनं 1,29,050 रुपयांना होत. मात्र त्यानंतर अमेरिका-इराण संघर्ष पुन्हा पेटला तसेच इतर जागतिक घडामोडींमुळे सोन्यात चढ-उतार दिसून आले. आज 1 जुलैच्या तुलनेत सोनं सुमारे 6 हजारांनी महागलं आहे. मात्र या आठवड्याच्या सुरुवातीपासूनच सोनं महाग होत चालल्याने ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. दरम्यान, सोन्याच्या भावात वाढ होत असली तरी उच्चांकापासून सोनं 34 हजारांनी स्वस्त आहे..दिल्लीत सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 22 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीत सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,46,560 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,656 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,34,450 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,445 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,10,030 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,003 रुपये प्रति ग्रॅम.SIP Investment: महिन्याला फक्त 500 रुपयांची SIP तुम्हाला श्रीमंत बनवू शकते का? 10 आणि 20 वर्षांनंतर किती पैसे मिळतील ते पाहा.चांदीचा भाव22 जुलै रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव प्रति किलो 2,40,000 रुपये आहे. आज चांदी 5 हजारांनी महागली असून गेल्या 3 दिवसांत चांदी 10 हजारांनी महागली आहे. चांदीच्या भावात वाढ झाली असली तरी उच्चांकापासून चांदी तब्बल 1.80 लाख रुपयांनी स्वस्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.