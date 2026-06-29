Personal Finance

Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी गोड बातमी! सोन्याचे भाव पुन्हा घसरले; आज 10 ग्रॅमचा भाव किती?

Gold Prices Fall Again Today: 22 कॅरेट आणि 24 कॅरेट सोन्याचे दर कमी झाल्याने दागिने खरेदी करणारे आणि गुंतवणूकदार दोघांचेही लक्ष पुन्हा सराफा बाजाराकडे लागले आहे. आज 10 ग्रॅम सोन्यासाठी नेमके किती रुपये मोजावे लागणार, जाणून घ्या ताजे दर.
Today’s 22K & 24K Gold Rates

Gold Becomes Cheaper Again! See Today’s 22K & 24K Gold Rates

esakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today: नवीन आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा देणारी बातमी आली आहे. आज सकाळीच सोन्याचे भाव पुन्हा घसरले असून पुढच्या काळात आणखी घसरण होण्याची शक्यता बाजारात व्यक्त केली जात आहे. देशातील आणि राज्यातील सराफा बाजारात सोनं-चांदीचा ताजा भाव किती आहे हे जाणून घेऊयात.

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