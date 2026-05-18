Gold Rate Today: सलग चौथ्या दिवशी सोनं स्वस्त! वाढत्या तेलदरांचा परिणाम; जाणून घ्या आजचे ताजे भाव

Gold Price Today: 10 मे रोजी पंतप्रधान मोदींनी सोन्याची खरेदी कमी करण्याचे आवाहन केल्यानंतर पुढचे सलग चार दिवशी सोन्याच्या भावात मोठी तेजी दिसून आली होती. मात्र त्यानंतर सोन्याचे भाव घसरताना दिसले. आज सलग चौथ्या दिवशी सोनं स्वस्त झाल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. सोन्यावर आकारण्यात आलेले आयात शुल्क तसेच पश्चिम आशियातील वाढता तणाव हे या चढ-उतारामागील प्रमुख कारण मानले जात आहे..सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या आकडेवारीनुसार 18 मे 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,56,370 रुपये प्रति तोळा आणि 15,637 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,43,350 रुपये प्रति तोळा आणि 14,335 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,17,320 रुपये प्रति तोळा आणि 11,732 रुपये प्रति ग्रॅम13 मे 2026 रोजी सकाळी भाव 1,68,000 रुपये झाला होता आज तो 1.56 लाखांवर आला आहे त्यामुळे 5 दिवसांत सोनं 12 हजारांनी स्वस्त झालं आहे. आज एका दिवसात सोनं 710 रुपयांनी स्वस्त झालं. उच्चांकापासून सोनं 24 हजारांनी स्वस्त झालं आहे. .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइट च्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता राज्यातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, जळगाव आणि इतर शहरांमधील सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,56,220 रुपये प्रति तोळा आणि 15,622 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,43,200 रुपये प्रति तोळा आणि 14,320 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,17,170 रुपये प्रति तोळा आणि 11,717 रुपये प्रति ग्रॅम.सोन्याच्या भाव का घसरले?अमेरिका-इराण तणावामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या दर वाढत आहे. या वाढत्या दरांमुळे डॉलरची मागणी वाढली असून डॉलर रूपयाच्या तुलनेत अधिक मजबूत झाला आहे. डॉलर मजबूत झाल्याने डॉलरमध्ये होणारे व्यवहार होणारे सोने इतर देशांच्या चलनधारकांसाठी अधिक महाग होते, त्यामुळे सोन्याच्या मागणीत घट झाली असून परिणामी सोनं स्वस्त झालं आहे. आज सलग चौथ्या दिवशी भारतीय सराफा बाजारात सोन्याचे दर कोसळले आहे..चांदीचा भावसोन्याच्या भावात घसरण झाली असली तरी Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज सकाळी महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीच्या भावात वाढ झाली आहे. आज चांदी प्रति किलो 2,90,000 रुपये आहे.