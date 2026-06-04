Gold Rate Today: सोनं पुन्हा स्वस्त! सलग सहाव्या दिवशी भाव घसरले; महाराष्ट्रातील आजचा सोनं-चांदीचा दर जाणून घ्या

Gold Price Today: आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत सोन्याच्या किमतींमध्ये सध्या मोठी चढ-उतार दिसून येत आहे. जून महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी मोठी घसरण झाल्यानंतर मगाचे दोन दिवस भाव स्थिर होते. त्यानंतर आज पुन्हा यात घसरण झाल्याने सर्वसामान्यांसाठी हा काहीसा दिलासा आहे. चला जाणून घेऊयात काय आहेत तुमच्या शहरातील सोनं-चांदीचे ताजे दर....सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 4 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,56,260 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,626 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,43,250 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,325 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,17,230 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,723 रुपये प्रति ग्रॅम.सोन्याबाबतची महत्त्वाची आकडेवारी 30 मे पासून आज सलग सहाव्या दिवशी सोन्याच्या दरात घसरण दिसून आली.जून महिन्यात सोनं 1000 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.29 मे रोजी एकदम 1600 रुपयांची वाढ झाल्यानंतर सोन्यावर दबाव दिसून आला.जून 2025 च्या तुलनेत गेल्या वर्षभरात सोनं 99,600 रुपायांवरून आज 1.56 लाखांवर पोहचले आहे. म्हणजेच वर्षभरात यात तब्बल 57 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे.आयात शुल्क वाढीच्या निर्णयानंतर महाग झालेल सोनं 3 आठवड्यांत 12 हजारांनी स्वस्त झालं आहे..महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार आज 4 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राज्यातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, जळगाव आणि इतर शहरांमधील सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,56,110 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,611 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,43,100 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,310 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,17,080 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,708 रुपये प्रति ग्रॅमGoodreturns ने दिलेले हे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास मुंबईत 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,65,080 रुपये तर 18 कॅरेट सोनं 1,35,063 रुपयांना विकलं जात आहे..कमोडिटी बाजारसराफा बाजारात आज घसरण झाली असली तरी कमोडिटी बाजार MCX वर मात्र आज सोनं 936 रुपयांनी वाढून प्रति 10 ग्रॅम 1,59,455 रुपयांवर तर चांदी 1150 रुपयांनी वाढून 2,64,110 रुपयांना विकली जात आहे..चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज सकाळी महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत सलग सहाव्या दिवशी चांदी प्रति किलो 2,80,000 रुपयांना विकली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.