Gold Rate Today: अचानक स्वस्त झालं सोने, पण चांदीने तोडले सर्व रेकॉर्ड; आजचे नवे दर पाहिलेत का?

आज शनिवार, ९ मे रोजी सकाळच्या व्यवहारात देशांतर्गत सराफा बाजारात सोन्याच्या दरात थोडीशी घसरण नोंदवली गेली. मात्र, भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक बाजारातील तेजीच्या प्रभावामुळे चांदीच्या भावात प्रति किलो १०० रुपयांची वाढ झाली. गुडरिटर्न्स वेबसाइटने दिलेल्या माहितीनुसार, २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १० रुपयांनी कमी होऊन प्रति १० ग्रॅम १,५२,६७० रुपये झाला. त्याचबरोबर २२ कॅरेट सोन्याचा भावही १० रुपयांनी घसरून प्रति १० ग्रॅम १,३९,९४० रुपयांवर आला. चांदीच्या बाबतीत देशातील प्रमुख शहरांमध्ये प्रति किलो १०० रुपयांची वाढ होऊन भाव २,७५,१०० रुपये झाला..दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १,५२,८७० रुपये, २२ कॅरेटचा १,४०,०९० रुपये आणि १८ कॅरेटचा १,१४,६५० रुपये होता. दिल्लीत चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम २७५ रुपये नोंदवला गेला. मुंबई, कोलकाता, बंगळूर आणि हैदराबाद या शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,५२,६७० रुपये आणि २२ कॅरेटचा १,३९,९४० रुपये इतका होता. चेन्नईत मात्र सोन्याचे दर किंचित जास्त होते. तेथे २४ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम १,५३,८५० रुपये आणि २२ कॅरेट १,४१,०३० रुपये दराने विकले गेले..चांदीच्या भावाबाबत दिल्ली, मुंबई आणि कोलकाता येथे प्रति किलोग्रॅम २,७५,१०० रुपये तर चेन्नईत २,७४,८०० रुपये एवढा भाव होता. सराफा व्यापारी आणि बाजार तज्ज्ञांच्या मते, देशांतर्गत सोने-चांदीच्या किमती आंतरराष्ट्रीय स्पॉट दर, रुपया-डॉलर विनिमय दरातील चढ-उतार, सोन्याच्या आयातीचा खर्च आणि भू-राजकीय परिस्थितीमुळे निर्माण होणाऱ्या गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर अवलंबून असतात..NSE Gold: आता Demat मध्येही ठेवता येणार सोनं! NSE ची नवी डिजिटल गोल्ड योजना सुरू; नेमकं काय आहे EGR?.शुक्रवारी सोन्याच्या दरात वाढजागतिक पातळीवर शुक्रवारी सोन्याच्या दरात वाढ झाली. मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित मालमत्तांकडे वळले. स्पॉट गोल्ड ०.५ टक्क्यांनी वाढून प्रति औंस ४,७०९.८९ डॉलरवर पोहोचला. यूएस गोल्ड फ्युचर्स ०.२ टक्क्यांनी वाढून ४,७१९.६० डॉलरवर गेले. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील नवीन तणाव, विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीतील गोळीबाराच्या घटनेनंतर ही वाढ झाली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या घटनेची पुष्टी केली आहे..चांदीच्या जागतिक भावात २.१ टक्क्यांची वाढचांदीच्या जागतिक भावात २.१ टक्क्यांची वाढ झाली आणि तो प्रति औंस ८०.०९ डॉलरवर पोहोचला. प्लॅटिनम ०.६ टक्क्यांनी वाढून २,०३४.८० डॉलरवर तर पॅलेडियम ०.३ टक्क्यांनी घसरून १,४७६.०४ डॉलरवर आला..Gold Fraud: व्यावसायिक नात्याचा गैरफायदा; सराफाची दीड कोटींची फसवणूक, तिघांवर गुन्हा दाखल.