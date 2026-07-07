Gold Rate Today: धाडधाड कोसळला सोन्याचा भाव! सलग चौथ्या दिवशी स्वस्त; आज किती रुपयांना मिळतंय सोनं?

Gold Price Today: जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला एकदम महाग झालेलं सोनं पुन्हा होऊ लागलं आहे. आज 7 जुलै रोजी सलग चौथ्या दिवशी दर घसरल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अमेरिकन फेड रिजर्व महागाईमुळे व्याजदर वाढवेल अशी अपेक्षा असल्याने फेडच्या निर्णयाआधी सोन्याचा दर घसरल्याचे दिसते. त्यामुळे आज महाराष्ट्र तसेच देशाची राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात सोनं-चांदीचा भाव काय आहे जाणून घेऊयात....महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव या शहरांतील 07 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजताचे दर -24 कॅरेट सोनं - 1,45,260 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,526 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,33,150 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,315 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,08,940 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,894 रुपये प्रति ग्रॅमहे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास मुंबईत 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,53,602 रुपये तर 18 कॅरेट सोनं 1,25,673 रुपयांना विकलं जात आहे..Petrol-Diesel-CNG Price: 7 जुलैचे अपडेटेड दर जाहीर! कच्चे तेल स्वस्त झाल्यानंतर पेट्रोल-डिझेल किती रुपयांना?.सोन्याच्या दरांतील महत्त्वाची आकडेवारीआज 24 कॅरेट सोनं 1,360 रुपये तर 22 कॅरेट 1,250 रुपये आणि 18 कॅरेट 1,030 रुपयांनी स्वस्त झालं.मागच्या 4 दिवसांत सोनं 1,740 रुपयांनी स्वस्त झालं.1 जुलैच्या तुलनेत मात्र सोनं 5 हजारांनी महाग आहे.एका महिन्याचा विचार करता सोनं 7 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे.एका वर्षात सोनं 99 हजारांवरून आज 1,45,000 रुपयांवर गेलं आहे, म्हणजेच 46 हजारांनी महाग झालं.आजचा भाव हा उच्चांकापासून सुमारे 35 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे..दिल्लीत सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 07 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीत सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,45,410 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,541 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,33,300 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,330 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,09,090 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,909 रुपये प्रति ग्रॅम.LPG Price Today: कमर्शियल LPG सिलेंडर 183 रुपयांनी स्वस्त झाल्यानंतर आता घरगुती गॅसचे दर जाहीर! पाहा तुमच्या शहरातील नवे भाव.चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव प्रति किलो 2,45,000 रुपये असून स्थिर आहे. तर उच्चांकापासून चांदी तब्बल 1.75 लाख रुपयांनी स्वस्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.