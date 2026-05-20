Gold Rate Today: पेट्रोल-डिझेलनंतर आता सोनंही महागलं! काय आहे ताजा भाव?

Gold Price Today: पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे सध्या जागतिक बाजारात मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. या तणावाचा थेट परिणाम सोने आणि चांदीच्या किमतींवर होत असून देशांतर्गत बाजारात यात सतत चढ-उतार दिसून येत आहे. आज सराफा बाजारात सलग दुसऱ्या दिवशी वाढ झाल्याने सर्वसामान्यांची चिंता आता वाढली आहे. दरम्यान आज कमोडिटी बाजारात मात्र काही प्रमाणात घसरण पहायाला मिळाली. .सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या आकडेवारीनुसार 20 मे 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,58,500 रुपये प्रति तोळा आणि 15,850 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,45,300 रुपये प्रति तोळा आणि 14,530 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,18,910 रुपये प्रति तोळा आणि 11,891 रुपये प्रति ग्रॅममागच्या दोन दिवसांत सोनं 2200 रुपयांनी महाग झालंआज सोन्याचा भाव तब्बल 1310 रुपयांनी वाढला आहे.13 मे 2026 रोजी सकाळी भाव 1,68,000 रुपये झाला होता आज तो 1.58 लाखांवर आला आहे. दोन दिवसांत भाववाढ झाली असली तरी सोनं आठवड्यात 10 हजारांनी स्वस्त झालं आहे.उच्चांकापासून सोनं 22 हजारांनी स्वस्त आहे..Petrol-Diesel Rate: पेट्रोल-डिझेलच्या दरांत 4 दिवसांत दोनदा दरवाढ! काय आहे आजचे नवे दर?.महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइट च्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता राज्यातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, जळगाव आणि इतर शहरांमधील सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,58,350 रुपये प्रति तोळा आणि 15,835 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,45,150 रुपये प्रति तोळा आणि 14,515 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,18,760 रुपये प्रति तोळा आणि 11,876 रुपये प्रति ग्रॅम.कमोडिटी बाजारआज देशांतर्गत कमोडिटी बाजारात MCX वर सोन्याचा भाव 800 रुपयांनी घसरून 1,58,321 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीचा भाव 2800 रुपयांनी घसरून 2,67,294 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..Gold Import Duty: सोने-चांदीवर 15% इम्पोर्ट ड्युटी! आता 1 तोळा सोन्यासाठी मोजावे लागणार तब्बल इतके जास्त पैसे.चांदीचा भावसोन्याच्या भावात वाढ झाली असली तरी Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज सकाळी महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीच्या भावात 5 हजारांची घसरण झाली आहे. आज चांदी प्रति किलो 2,85,000 रुपयांना विकली जात आहे.