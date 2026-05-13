Gold Rate Today: केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर सोन्याचे भाव भडकले! अवघ्या 10 तासांत 14 हजारांची वाढ; काय आहे ताजा भाव?

Gold Price Today: जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारात मागचे 3 महिने छोट्या प्रमाणात चढ-उतारासह व्यवहार करणारे सोन्याचे भाव आज अचानक भडकले. काल रात्री उशिरा केंद्र सरकारने सोने, चांदी आणि इतर मौल्यवान धातूंवरील आयात शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. त्यामुळे आता विदेशातून सोने, चांदी आयात अधिक महाग झाली आहे. सरकारचा हा नवा निर्णय आजपासूनच लागू झाल्याने अचानक सोनं-चांदीचे भाव वाढले. या मोठ्या भाववाढीमुळे आता सर्वसामान्यांची चिंता वाढली आहे. चला जाऊन घेऊयात काय आहेत नवे दर. .भारतातील सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,68,040 रुपये प्रति तोळा आणि 16,804 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,54,050 रुपये प्रति तोळा आणि 15,405 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,26,070 रुपये प्रति तोळा आणि 12,607 रुपये प्रति ग्रॅमआज सोन्याचा भाव एकदम 14 हजारांनी वाढला आहे. ही एका दिवसातील सर्वात मोठी वाढ ठरली आहे. 2 मार्चनंतर आज पहिल्यांदा सोनं 1,68,000 रुपयांच्या पुढे गेलं आहेएका वर्षाचा भाव बघता सोनं तब्बल 72 हजारांनी महाग झालं आहे..महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइट च्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि इतर शहरांमधील सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,67,890 रुपये प्रति तोळा आणि 16,789 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,53,900 रुपये प्रति तोळा आणि 15,390 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,25,920 रुपये प्रति तोळा आणि 12,592 रुपये प्रति ग्रॅम.चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज सकाळी महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीच्या दराने 2 मार्चनंतर पहिल्यांदा 3 लाखाचा टप्पा पार केला आहे. आज चांदी प्रति किलो 3,10,000 रुपये आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर चांदीकहा भाव तब्बल 20 हजार रुपयांनी वाढला आहे. .कमोडिटी बाजारदेशांतर्गत कमोडिटी बाजार MCX वर आज सकाळी सोन्याचा भाव 10 हजारांनी वाढून प्रति 10 ग्रॅम 1,62,700 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीचा भाव 17 हजार रुपयांनी वाढून 2,96,512 रुपयांवर व्यवहार करत आहे.