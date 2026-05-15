Gold Rate Today: सोनं-चांदी कोसळले! पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा फटका; काय आहे ताजा भाव?

Gold Price Today Crash: आजपासून देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या भावात प्रति लिटर 3 रुपयांची वाढ लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आता महागाई वाढण्याच्या भीती वाढल्याने आज जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारात सोनं-चांदीचे भाव एकदम कोसळले. चल जाणून घेऊयात काय सराफा आणि कमोडिटी बाजारातील आजचे आहे भाव....भारतातील सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,60,240 रुपये प्रति तोळा आणि 16,024 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,46,900 रुपये प्रति तोळा आणि 14,690 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,20,220 रुपये प्रति तोळा आणि 12,022 रुपये प्रति ग्रॅमआज सोन्याचा भाव एकदम 2,020 रुपयांनी घसरला आहेमागच्या 2 दिवसात सोन्याचा भाव 8 हजारांनी स्वस्त झाला आहे. 13 मे 2026 रोजी सकाळी भाव 1,68,000 रुपये झाला होता. .Petrol-Diesel Rate: पेट्रोल-डिझेल महागले! काय आहे तुमच्या शहरातील आजचे दर .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइट च्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि इतर शहरांमधील सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,60,090 रुपये प्रति तोळा आणि 16,009 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,46,750 रुपये प्रति तोळा आणि 14,675 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,20,070 रुपये प्रति तोळा आणि 12,007 रुपये प्रति ग्रॅमआजचा 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 2,240 रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. सलग चार दिवसांच्या वाढीनंतर आज सोन्याचा भाव घसरला आहे. .चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज सकाळी महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदी प्रति किलो 2,90,000 रुपये आहे. मागचे दोन दिवस चांदी 3 लाखांच्या पुढे व्यवहार करत होती मंतर आज 10 हजारांनी स्वस्त झाली आहे. .LPG Rate Today: पेट्रोल-डिझेल महागल्यानंतर LPG सिलेंडरचे नवे दर किती? तुमच्या शहरातील ताजे रेट जाणून घ्या.कमोडिटी बाजारदेशांतर्गत कमोडिटी बाजार MCX वर आज सकाळी सोन्याचा भाव आज 1,670 रुपयांनी स्वस्त होऊन प्रति 10 ग्रॅम 1,60,300 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीचा भाव 10 हजार रुपयांनी घसरून 2,80,000 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.