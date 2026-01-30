Gold Rate Today : सोनं-चांदी कोसळली! जानेवारीत पहिल्यांदाच एवढी मोठी घसरण, पाहा आजचे भाव

Gold Silver Price Today : केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या दोन दिवस आधी सोन्याच्या भावात मोठी घसरण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मजबूत अमेरिकन डॉलरच्या दबावामुळे सोनं आणि चांदीच्या किमतीत ही घसरण झाली. आज देशभरात 24 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 8,500 रुपयांनी तर 22 कॅरेट सोनं सुमारे 7,600 रुपयांनी स्वस्त झाल आहे. .Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार, आज दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव तब्बल 8,230 रुपयांनी कमी होऊन प्रति 10 ग्रॅम 1,70,770 रुपये झाला आहे. तर 22 कॅरेटचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,5656,550 रुपये इतका आहे. .Gold Rate : बजेटनंतर सोनं स्वस्त होणार? सरकारच्या निर्णयांमुळे खरेदी होणार सोपी!.MCX बाजारात सोनं-चांदी घसरले MCX वर चांदीचा भाव आज तब्बल 17,000 रुपयांनी म्हणजेच 4.30% नी घसरून 3,82,684 रुपये प्रति किलोवर आहे. दरम्यान, MCX वरील सोन्याच्या भावतही मोठी घसरण पाहायला मिळाली. सोन्याचा भाव आज सकाळी 5,518 रुपयांनी स्वस्त होऊन प्रति 10 ग्रॅम 1,78,444 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. .चांदीचा भावसोन्यासोबतच काल रात्रीपासून चांदीच्या तेजीला देखील ब्रेक लागला आहे. काल सकाळच्या आपल्या 4,10,000 रुपये प्रति किलो या उच्चांकावरून आज चांदी 15,000 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. आज दिल्लीच्या सराफा बाजारात सकाळी चांदीचा भाव प्रति किलो 3,95,000 रुपये इतका आहे. तर मुंबई आणि कोलकाता या शहरांमध्येही चांदीचा भाव दिल्ली एवढाच आहे..Budget 2026 : बजेट लीक म्हणजे काय? झाल्यास काय होतं? गोष्ट त्या बजेटची ज्यामुळे अर्थमंत्र्यांना द्यावा लागला राजीनामा....राज्यातील भाव महाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, पुणे, छ. संभाजीनगर, कोल्हापूर आणि जळगाव या शहरांमध्ये 24 कॅरेट शुद्ध सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,70,620 रुपये आहे तर 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,56,400 रुपये आहे. दरम्यान राज्यभरात चांदीचा भाव प्रति किलो 3,95,000 रुपये आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.