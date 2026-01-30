Personal Finance

Gold Rate Today : सोनं-चांदी कोसळली! जानेवारीत पहिल्यांदाच एवढी मोठी घसरण, पाहा आजचे भाव

Gold Price Today : जानेवारी महिन्यात कालपर्यंत सोन्याच्या भावात 24% पेक्षा जास्त वाढ झाली असून हा सलग सहाव्या महिना आहे ज्यात वाढ झाली आहे. त्यासोबतच चांदीच्या दरातही या महिन्यात आतापर्यंत तब्बल 62% वाढ झाली आहे.
Gold and Silver Prices Fall

Gold and Silver Prices Fall Sharply Today; Biggest Drop Seen in January

eSakal 

Vinod Dengale
Updated on

Gold Silver Price Today : केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या दोन दिवस आधी सोन्याच्या भावात मोठी घसरण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मजबूत अमेरिकन डॉलरच्या दबावामुळे सोनं आणि चांदीच्या किमतीत ही घसरण झाली. आज देशभरात 24 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 8,500 रुपयांनी तर 22 कॅरेट सोनं सुमारे 7,600 रुपयांनी स्वस्त झाल आहे.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Silver Rate
bullion market
Gold Investment
Falling gold-silver prices
gold and silver
gold price today
gold rates in india
silver rates
Silver jewelry demand

Related Stories

No stories found.