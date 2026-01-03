Personal Finance

Gold Rate Today : नवीन वर्षात सोन्याच्या भावात पहिल्यांदा घसरण; चांदीही झाली स्वस्त; पाहा तुमच्या शहरातील आजचे भाव

Gold and Silver Rate : देशभरात आज सोनं-चांदी स्वस्त झाल्याने सर्वसामान्यांना थोडासा दिलासा मिळाला आहे.
Gold Prices Fall for the First Time in 2026; Silver Also Turns Cheaper

Vinod Dengale
Maharashtra Gold Rate : देशभरात सोनं-चांदीचे भाव सातत्याने बदलत आहे. आज दिल्लीच्या सराफा बाजारात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव नवीन वर्षात पहिल्यांदा ३८० रुपयांनी घसरला आहे. त्यामुळे नवीन वर्ष सुरू झाल्यापासून सोन्याच्या भावात आज पहिल्यांदा घसरण पाहायला मिळाली.

