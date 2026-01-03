Gold Rate Today : नवीन वर्षात सोन्याच्या भावात पहिल्यांदा घसरण; चांदीही झाली स्वस्त; पाहा तुमच्या शहरातील आजचे भाव

Maharashtra Gold Rate : देशभरात सोनं-चांदीचे भाव सातत्याने बदलत आहे. आज दिल्लीच्या सराफा बाजारात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव नवीन वर्षात पहिल्यांदा ३८० रुपयांनी घसरला आहे. त्यामुळे नवीन वर्ष सुरू झाल्यापासून सोन्याच्या भावात आज पहिल्यांदा घसरण पाहायला मिळाली. .Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार, दिल्लीच्या सराफा बाजारात आज २४ कॅरेट शुद्ध सोन्याचा भाव प्रति तोळा (१०ग्रॅम) १,३५,९७० रुपये आहे. तर २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा १,२४,६५० रुपये आहे. .ITC Share Price : तंबाखूवरील करवाढीचा फटका! ITC शेअरला चुना; आता गुंतवणूक करावी का?.दिल्ली व्यतिरिक्त मुंबई आणि कोलकाता या शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा आजचा भाव प्रति तोळा १,३५,८२० रुपये आहे. दरम्यान चेन्नई शहारामध्येही २४ कारेत सोन्याचा भाव घसरला आसून आज १० ग्रॅमचा भाव १,३६,५८० रुपये इतका आहे. .चांदीची चकाकी उतरली देशभरात मागच्या काही दिवसांपासून चांदीने मोठी उसळी घेतली होती. मंतर नवीन वर्षात आज दुसऱ्यांदा चांदीच्या भावात घसरण बघायला मिळाली. आज दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदीचा भाव प्रति किलो २००० रुपयांनी स्वस्त होऊन २,४०,००० रुपये इतका झाला आहे. दरम्यान चेन्नईमध्ये चांदी सर्वात महाग असून आजचा भाव प्रति किलो २,५६,००० रुपये इतका आहे. .Small Savings Update : लघू बचत योजनांवर सरकारचा मोठा निर्णय! रेपो दरकपातीनंतर नवे व्याजदर जाहीर; PPF वर आता किती व्याज मिळणार?.महाराष्ट्रातील सोनं-चांदीचा भाव आज मुंबई शहरामध्ये २४ कॅरेट सोनं प्रति तोळा १,३५,८२० रुपयांना मिळत आहे. तर नागपूर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर आणि जळगाव या शहरांमध्ये सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,३५,८०० रुपये इतका आहे. दरम्यान महाराष्ट्रभर सर्व शहरांमध्ये चांदीचा भाव प्रति किलो १०० रुपयांनी वाढून १,४२,१०० रुपये एवढा आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.