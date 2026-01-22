Personal Finance
Gold Rate Today : सोनं-चांदी स्वस्त! 6 दिवसांनंतर पहिल्यांदा मोठी घसरण; काय आहे आजचा भाव?
Today Gold Rate : भारतात मागच्या 6 दिवसांत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम तब्बल 13,200 रुपयांनी वाढला होता. आज पहिल्यांदा या तेजीला ब्रेक लागल्यामुळे सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
Silver Rate Today : जगभरातील तणावाच्या परिस्थितीमुळे मागच्या 5 दिवसांच्या सोनं-चांदीच्या तेजीला आज ब्रेक लागला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गुरुवारी सोनं आणि चांदीच्या किंमती विक्रमी उच्चांकावरून घसरल्या. ग्रीनलँडवरील भू-राजकीय तणाव कमी होत असल्याची चिन्हे दिसू लागल्याने अमेरिकन डॉलर मजबूत झाला आणि सोनं-चांदीचे भाव उतरले. जगभरातील या घटनांचा परिणाम भारतातही दिसून आला.