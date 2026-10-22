Gold Rate Today: दिवाळीआधी सोनं-चांदी स्वस्त! 3 दिवसांत भाव कोसळले; चांदी 10 महिन्यांतील नीचांकी दरावर; ताजे भाव पाहा

Gold and Silver Big Price Drop Before Diwali 2026: खरं तर दसऱ्याला सोनं खरेदी करण्याचा शुभमुहूर्त असतो. मात्र, यावर्षी दसऱ्याच्याच दिवशी सोन्याच्या भावात मोठी घसरण झाली. विशेष म्हणजे, दसऱ्यानंतर आज सलग तिसऱ्या दिवशीही सोनं स्वस्त झालं आहे. गेल्या 3 दिवसांत सोन्याचा दर तब्बल 3,700 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, तर 37,000 रुपये प्रति 100 ग्रॅमने घसरला आहे. त्यामुळे दिवाळी आणि लग्नसराईचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी सोन्याचे दर कोसळल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे, सोनं गेल्या 3 महिन्यांतील सर्वात स्वस्त दराने विकलं जात आहे..सोन्याचा भावसलग 3 दिवसांच्या घसरणीनंतर आज 22 ऑक्टोबर 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार मुंबई, पुणे तसेच राज्यातील इतर शहरांमध्ये 24 कॅरेटच शुद्ध सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,44,380 रुपयांना तर प्रति ग्रॅम 14,438 रुपयांना विकलं जात आहे. आज सोन्याचा दर 1,700 रुपयांनी घसरला आहे..Stock Market: Jio IPO की Reliance चे शेअर्स? तुमच्याकडे 14,000 रुपये असतील तर कुठे गुंतवणं फायद्याचं? तज्ज्ञ काय सांगतात.22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट22 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,32,350 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,235 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,08,290 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,829 रुपये प्रति ग्रॅम.10 ग्रॅम दागिन्यांचा खर्च किती?तुम्ही सोन्याचे दागिने खरेदी करत असाल, तर त्यामध्ये प्रामुख्याने 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा वापर केला जातो. दागिने बनवताना मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST यांचाही समावेश होतो.हे सर्व शुल्क धरल्यानंतर सध्या 22 कॅरेटचा दागिना प्रति 10 ग्रॅम 1,52,679 रुपये, तर प्रति ग्रॅम 15,268 रुपये दराने विकला जात आहे.त्याचप्रमाणे, 18 कॅरेटचा दागिना प्रति 10 ग्रॅम किंवा 10 ग्रॅम 1,24,923 रुपये, तर प्रति ग्रॅम 12,492 रुपये दराने विकला जात आहे..LPG Gas Price Today: दिवाळीपूर्वी गॅस सिलिंडर स्वस्त की महाग? पुणे, मुंबई, नागपूरसह महाराष्ट्रातील दर जाणून घ्या.चांदीचा भावआज मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये तसेच दिल्लीतही सोन्यासोबत चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे. सध्या चांदीचा दर प्रति किलो 2,25,000 रुपये आहे. विशेष म्हणजे, डिसेंबर 2025 नंतर चांदीचा दर प्रथमच 10 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.