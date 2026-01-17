Gold rate Today : सोनं-चांदी पुन्हा महागली! दोन दिवसांचा दिलासा संपला; सर्वसामान्यांची निराशा, पाहा तुमच्या शहरातील आजचे भाव

Maharashtra Gold Rate : देशभरातील सराफा बाजारात नवीन वर्षात सोन्याचे भाव गगनाला भिडले होते. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशाला मोठी झळ लागत होती. पण संक्रांतीनंतर सोन्याच्या भावात घसरण सुरू झाली त्यामुळे सर्वसामान्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू लागला. मात्र आज पुन्हा सोन्याने ग्राहकांना रडवले. दोन दिवसांच्या किंचित घसरणीनंतर आजच्या सराफा बाजारात सोन्याचे भाव प्रति तोळा ३३० रुपयांनी वाढले. .Goodreturns या वेबसाइटनुसार, आज राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४३,९३० रुपये आहे. तर २२ कॅरेटचा भाव प्रति १० ग्रॅम १, ३१,९५० रुपये आहे..Government Employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! सॅलरी अकाउंटमध्येच मिळणार २ कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण; काय आहे नवीन प्लॅन .चांदी पुन्हा चमकली १५ जानेवारीला चांदी आपल्या सर्वकालीन उच्चांकावर होती. त्यानंतर काल ३,००० रुपयांची घसरण झाली मात्र आज ती घसरण पुन्हा भरून निघाली. आज दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदीचे भाव प्रति किलो ३,००० रुपयांनी वाढून २,९५,००० रुपये झाले आहेत. दरम्यान, मुंबई आणि कोलकाता या महानगरांमध्येही चांदीचा भाव प्रति किलो २,९५,००० रुपये इतकाच आहे तर चेन्नईमध्ये ३,१०,००० रुपये इतका आहे..महाराष्ट्रातील सोनं-चांदीचे भावशहर (२४ कॅरेट) (२२ कॅरेट) चांदी( प्रति किलो)मुंबई ₹१,४३,७८० ₹१,३१,८०० ₹२,९५,०००पुणे ₹१,४३,७८० ₹१,३१,८०० ₹२,९५,०००नागपूर ₹१,४३,७८० ₹१,३१,८०० ₹२,९५,०००जळगाव ₹१,४३,७८० ₹१,३१,८०० ₹२,९५,०००छ. संभाजीनगर ₹१,४३,७८० ₹१,३१,८०० ₹२,९५,०००कोल्हापूर ₹१,४३,७८० ₹१,३१,८०० ₹२,९५,०००.RBI Sovereign Gold Bond : 'सॉवरेन गोल्ड बाँड'ने दिली सोन्याची लॉटरी! RBI मुळे 5 वर्षांत पैसा तिप्पट; जाणून घ्या कसा?.२२ कॅरेट आणि २४ कॅरेटमधील फरक सोनं खरेदी करताना २२ कॅरेट की २४ कॅरेट असा प्रश्न हमखास विचारला जातो, त्यामुळे आपण खरेदी करत असलेल्या सोन्याची शुद्धता समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. २४ कॅरेट सोनं ९९.९% शुद्ध असते, तर २२ कॅरेट सोनं सुमारे ९१% शुद्ध असून त्यात तांबे, चांदी किंवा जस्त यांसारख्या इतर धातूंचे मिश्रण असते. २४ कॅरेट सोनं अत्यंत मऊ असल्यामुळे त्याचे दागिने बनवता येत नाहीत, त्यामुळे दागिन्यांसाठी प्रामुख्याने २२ कॅरेट सोनंच वापरल आणि विकलं जात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.