Gold rate Today : सोनं-चांदी पुन्हा महागली! दोन दिवसांचा दिलासा संपला; सर्वसामान्यांची निराशा, पाहा तुमच्या शहरातील आजचे भाव

Gold and Silver Rate : सर्वसामान्यांसाठी सोनं-चांदीच्या भावात होणारी वाढ हा चिंतेचा विषय बनला आहे. आजही दोन्ही धातूंच्या किंमती वाढल्या आहेत. लवकरच सोनं १.५ लाखांवर तर चांदी ३ लाखांवर जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
Vinod Dengale
Maharashtra Gold Rate : देशभरातील सराफा बाजारात नवीन वर्षात सोन्याचे भाव गगनाला भिडले होते. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशाला मोठी झळ लागत होती. पण संक्रांतीनंतर सोन्याच्या भावात घसरण सुरू झाली त्यामुळे सर्वसामान्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू लागला. मात्र आज पुन्हा सोन्याने ग्राहकांना रडवले. दोन दिवसांच्या किंचित घसरणीनंतर आजच्या सराफा बाजारात सोन्याचे भाव प्रति तोळा ३३० रुपयांनी वाढले.

