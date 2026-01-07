Gold Rate Today : नवीन वर्षात सलग तिसऱ्या दिवशी सोनं-चांदी महाग! सर्वसामान्यांना झटका, गुंतवणूकदार खुश; आजचे ताजे भाव पाहा

Gold Rate In Maharashtra : जगभरातील अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर आज सलग तिसऱ्या देशभरात सराफा बाजारात सोन्याच्या भावात वाढ झाली आहे. मागच्या दोन दिवसांत ३,००० रुपयांची वाढ झाल्यानंतर आज पुन्हा ६६० रुपयांची वाढ झाली आहे. .Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार, आज राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात सकाळी २४ कॅरेट शुद्ध सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,३९,६३० रुपये झाला आहे. तर २२ कॅरेट सोनं प्रति १० ग्रॅम १,२८,००० रुपयांना मिळत आहे. दरम्यान मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई या शहरांमध्येही आज सोन्याच्या भावात बघायला मिळाली आहे. मुंबई आणि कोलकाता मध्ये २४ कॅरेटचा भाव प्रति तोळा १,३९,४८० रुपये आहे. तर सर्वात महाग सोनं चेन्नईमध्ये मिळत असून तिथे आजचा भाव १,४०,४०० रुपये इतका आहे. .Post Office Scheme : १ लाख गुंतवा अन् ४५ हजार व्याज मिळवा! २०२६ मधील पोस्ट ऑफिसची मालामाल करणार FD योजना, Money Saving नक्की वाचा.चांदी पुन्हा चमकली जगभरातील घडामोडीचा परिणाम चांदीवरही होताना दिसत आहे. चांदी ही मौल्यवान धातूसोबतच उद्योग क्षेत्रातही तिचा वापर असल्याने मागच्या वर्षभरात चांदीच्या भावात मोठी वाढ दिसून आली आहे. मागच्या दोन दिवसात चांदी तब्बल १२,००० रुपयांनी वाढली आहे. .आज दिल्लीमध्ये चांदीचा भाव १०,००० रुपयांनी वाढून प्रति किलो २,६३,००० रुपये आहे. तर कोलकाता आणि मुंबईमध्ये दिल्ली इतकाच भाव आहे. तर चेन्नईमध्ये चांदीचा भाव तब्बल २,८३,००० रुपये इतका झाला आहे..Bank Closed : बँक व्यवहार सलग ३ दिवस बंद राहणार? बँक कर्मचारी संपावर; कधी, कुठे आणि कोणाला बसणार फटका?.राज्यातील सोनं-चांदीचे भाव देशभरात सोनं-चांदी वाढत असताना राज्यातही भाव वाढले आहेत. आज मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, नाशिक, छ. संभाजीनगर आणि जळगाव या शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा १,३९,४८० रुपये आहे.दरम्यान सलग तीन दिवसांत चांदीमध्ये एकूण २२,०० रुपयांची वाढ होऊन आज महाराष्ट्रभर चांदीचा भाव प्रति किलो जवळपास २,६३,००० इतका आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.