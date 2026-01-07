Personal Finance

Gold Rate Today : नवीन वर्षात सलग तिसऱ्या दिवशी सोनं-चांदी महाग! सर्वसामान्यांना झटका, गुंतवणूकदार खुश; आजचे ताजे भाव पाहा

Gold and Silver Rate : सोनं-चांदीचे भाव नवीन वर्षात सलग तिसऱ्या दिवशी वाढले आहेत. चांदीने तीन दिवसांतच तब्बल २२,००० रुपयांची वाढ नोंदविली आहे.
Gold Rate In Maharashtra : जगभरातील अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर आज सलग तिसऱ्या देशभरात सराफा बाजारात सोन्याच्या भावात वाढ झाली आहे. मागच्या दोन दिवसांत ३,००० रुपयांची वाढ झाल्यानंतर आज पुन्हा ६६० रुपयांची वाढ झाली आहे.

