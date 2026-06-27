Gold Rate Today: 11 हजारांनी घसरल्यानंतर सोन्याने घेतला U-Turn! ग्राहकांना मोठा झटका? जाणून घ्या आजचा ताजा भाव

Gold Price Today: सोन्याच्या भावातील चढ-उतार हे पश्चिम आशियातील संघर्ष शांत झाल्यानंतरही कायम आहे. जून महिन्याच्या सुरुवातीला स्वस्त होऊ लागलेले सोनं जूनच्या मध्यात पुन्हा महाग झालं होत. त्यानंतर पुन्हा त्यात एकदम मोठी घसरण झाली. एका आठवड्यात सोनं तब्बल 11 हजारांनी स्वस्त झालं होत. मात्र आता सोन्याने यु-टर्न घेतला असून आज भावात मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले. जाणून घेऊयात सोनं-चांदीचे ताजे भाव.. .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव या शहरांतील 27 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजताचे दर -24 कॅरेट सोनं - 1,43,950 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,395 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,31,950 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,195 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,07,960 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,796 रुपये प्रति ग्रॅमहे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास मुंबईत 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,52,218 रुपये तर 18 कॅरेट सोनं 1,24,543 रुपयांना विकलं जात आहे..Petrol-Diesel Price: कच्चे तेल 72 डॉलरवर घसरले! देशात पेट्रोल-डिझेल-CNG चे नवे दर जाहीर; तुमच्या शहरात किती आहे भाव?.सोन्याच्या दरांतील महत्त्वाची आकडेवारीजून महिन्यात सोनं सुमारे 16 हजारांनी स्वस्त झालं होत मात्र 2 दिवसांत पुन्हा महागलं आहे.आज 1200 रुपये प्रति 10 ग्रॅम तर 2 दिवसांत सुमारे 2,500 रुपयांनी महाग झालं आहे.आजचा भाव हा उच्चांकापासून 37 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे.एका महिन्याचा विचार केला तर सोनं 13 हजारांनी स्वस्त आहेएका वर्षाचा विचार केला तर सोनं 46 हजारांनी महागलं आहे..दिल्लीत सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 27 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,44,100 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,410 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,32,100 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,210 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,08,110 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,811 रुपये प्रति ग्रॅम.Loan EMI Tips: कर्ज लवकर फेडण्यासाठी या 4 स्मार्ट टिप्स फॉलो करा! नवीन लोन घेताना 'या' 10 चुका अजिबात करू नका.चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव काल इतकंच असून प्रति किलो 2,40,000 रुपये आहे. जून महिन्यात चांदी सुमारे 40 हजारांनी स्वस्त झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.