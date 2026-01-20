Gold Rate Today : सोनं १०,००० रुपयांनी महागलं! चांदीची चमक कायम, सर्वसामान्यांची चिंता वाढली; पाहा आजचा भाव

Silver Rate Today : केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक असताना सोनं-चांदीचे भाव मात्र गगनाला भिडले आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे जागतिक स्थरावरील अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे आणि गुंतवणूकदारांची सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याला दिलेली पसंती. आजच्या बाजारातही सोन्याच्या भावाने धुमाकूळ घालत प्रति १०० ग्रॅम तब्बल १०,४०० रुपयांची तर प्रति १० ग्रॅम १,०४० रुपयांची वाढ नोंदविली आहे..Goodreturns च्या अहवालानुसार, दिल्लीच्या सराफा बाजारात आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम तब्बल १,४७,४३० रुपये झाला आहे. तर, २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,३५,१५० रुपये आहे. पुणे आणि बेंगळुरू या दोन्ही शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४७,२८० रुपये आहे तर २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,३५,००० रुपये आहे..Budget 2026 : UPI व्यवहार आता 'फ्री' नसणार? पेमेंटसाठी पैसे मोजावे लागणार? बजेटमध्ये मोठ्या निर्णयाचे संकेत! कारण काय?.चांदीचा भाव चांदीच्या किमतींबाबत बोलायचं झालं, तर १८ जानेवारीला एका दिवसाची स्थिरता राहिल्यानंतर सलग दोन दिवसांत दिल्लीत चांदीचा दर प्रति किलो १०,००० ने वाढला आहे. मागच्या ९ दिवसांत एका दिवसाची स्थिरता आणि एका दिवसाची ३,००० रुपयांची घसरण असूनही, एक किलो चांदी एकूण ५५,००० रुपयांनी महागली आहे. .आज, दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदीचा भाव प्रति किलो १०,००० रुपयांनी वाढून ३,१५,००० रुपये झाला आहे. दरम्यान, इतर प्रमुख महानगरांबद्दल सांगायचं झालं, तर मुंबई आणि कोलकाता येथेही चांदी याच भावाने विकली जात आहे. मात्र चेन्नईमध्ये चांदी सर्वात महाग असून, तेथे प्रति किलो चांदीचा भाव ३,३०,००० रुपये इतका आहे..Health Insurance : केंद्र सरकारचा 'परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष विमा’ सुरू! सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना नेमका काय फायदा? .महाराष्ट्रात सोनं-चांदीचा भाव काय आहे?राज्यातील सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी वाढत चाललेले सोनं-चांदीचे भाव ऐन लग्नसराईच्या काळात चिंतेचा विषय ठरत आहे. आज महाराष्ट्रात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा (१० ग्रॅम) १,४७,२८० रुपये आहे तर २२ कॅरेटचा भाव प्रति तोळा १,3३५,००० रुपये आहे. त्यासोबतच चांदीचा भाव प्रति किलो १०,००० रुपयांनी वाढून आज ३,१५,००० झाला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.