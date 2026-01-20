Personal Finance

Maharashtra Gold Rate : देशातील पुणे, बेंगळुरू, मुंबई, आणि कोलकाता येथे सोन्याचे भाव जवळपास समान आहेत. आज चांदीच्या भावात प्रति किलो रुपयांची वाढ झाली आहे.
Gold Rate Today : सोनं १०,००० रुपयांनी महागलं! चांदीची चमक कायम, सर्वसामान्यांची चिंता वाढली; पाहा आजचा भाव

Vinod Dengale
Updated on

Silver Rate Today : केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक असताना सोनं-चांदीचे भाव मात्र गगनाला भिडले आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे जागतिक स्थरावरील अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे आणि गुंतवणूकदारांची सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याला दिलेली पसंती. आजच्या बाजारातही सोन्याच्या भावाने धुमाकूळ घालत प्रति १०० ग्रॅम तब्बल १०,४०० रुपयांची तर प्रति १० ग्रॅम १,०४० रुपयांची वाढ नोंदविली आहे.

