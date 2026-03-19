Gold Rate Today: गुढीपाडव्याच्या शुभमूहर्तावर सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा; पाहा आजचा ताजा भाव

Gold Price Today on Gudipadwa: देशभरात गुढीपाडव्याच्या शुभमूहर्तावर सोन्याच्या भावात मोठी घसरण पाहायला मिळाली आणि सोन्याचे भाव मागील एका महिन्याच्या सर्वात स्वस्त दराने व्यवहार करू लागले. आजच्या दरात झालेली मोठी घसरण ही नवीन वर्षाच्या शुभमूहर्तावर आल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. देशभरासोबतच जागतिक बाजारात देखील अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणात्मक निर्णयानंतर सोनं-चांदीचे भाव घसरले. .सोन्याचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार, आज गुढीपाडव्याच्या दिवशीच सोन्याचा भाव कालच्या तुलनेत सुमारे 2,780 रुपयांनी स्वस्त झाला आहे तर मागच्या 8 दिवसांत जवळपास 10 हजारांची घसरण पहायला मिळाली. आज राजधानी दिल्लीत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,54,790 रुपये आहे, तर 22 कॅरेटचा भाव 1,41,900 रुपये इतका आहे. 2026 च्या सुरुवातीला सोन्याच्या भावात जी तेजी सुरू झाली होती ती मार्च महिन्यात आतापर्यंत दिसलेली नाही उलट सुमारे 4% घसरण झाली आहे. तर दुसरीकडे चांदीच्या भावात तब्बल 16% घट झाली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार सध्या सावध भूमिकेत असल्याचे दिसून येते. .MCX बाजार आंतरराष्ट्रीय बाजारातून मिळालेल्या कमकुवत संकेतांमुळे आज MCX वर सोनं तब्बल 1 हजार रुपयांनी घसरून 1,51,941 रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत खाली आल आहे. तर, चांदीही 2,43,786 रुपये प्रति किलोवर व्यवहार करत आहे. .चांदीचा भावसोन्यासोबतच आज चांदीचा भाव देखील घसरलाआहे. राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदीचा भाव 5 हजार रुपयांनी खाली येत प्रति किलो 2,60,000 रुपये इतका झाला आहे. मागील एका महिन्याचा विचार करता आजचा भाव हा सर्वात कमी आहे. .राज्यातील सोन्याचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, छ. संभाजीनगर, नाशिक, जळगाव व इतर शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा सुमारे 1,54,640 रुपये आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,464 रुपये इतका आहे.त्यासोबतच 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,41,750 आणि प्रति ग्रॅम 14,175 रुपये आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याचा भाव 11,598 रुपये प्रति ग्रॅम इतका आहे. दरम्यान, राज्यभरात चांदीचा भाव 2,60,00 रुपये इतका आहे.