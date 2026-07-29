Gold Rate Today: गुरुपौर्णिमेनिमिच्या दिवशी सोन्याची गोड बातमी! सलग दुसऱ्या दिवशी भाव घसरले; मुंबई-पुण्यातील ताजा सोनं-चांदीचा भाव पाहा

Gold Price Today: आज देशात गुरुपौर्णिमेच्या दिवशीच सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी गोड बातमी आहे. गेल्या आठवड्यात एकदम महाग झालेल सोनं आज सलग दुसऱ्या दिवशी स्वस्त झालं आहे. देशातील सराफा बाजार आणि कमोडिटी बाजार या दोन्ही ठिकाणी भाव घसरले असून ताजे खरेदी करण्याआधी भाव जाणून घ्या. .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच इतर शहरांतील भाव 29 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता खालीलप्रमाणे आहेत -24 कॅरेट सोनं - 1,43,510 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,351 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,31,550 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,155 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,07,630 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,763 रुपये प्रति ग्रॅमहे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,51,756 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीसलग दुसऱ्या दिवशी सोनं स्वस्त झालं आहे.1 जुलै रोजी 1,40,780 रुपये असणार सोनं आज 1,44, 160 रुपये झालं असल्याने महिन्यात सोनं 4 हजारांनी महागलं आहे.आज प्रति तोळा 660 रुपये तर प्रति ग्रॅम 66 रुपयांनी स्वस्त झालं.मागच्या 2 दिवसांत सोनं जवळपास 2400 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.उच्चांकापासून आजचा भाव 36,000 रुपयांनी स्वस्त आहे..दिल्लीत सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 29 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीत सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,43,660 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,366 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,31,700 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,170 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,07,780 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,778 रुपये प्रति ग्रॅम.चांदीचा भाव29 जुलै रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव प्रति किलो 2,35,000 रुपये आहे. आज चांदीचा भाव स्थिर असला तरी उच्चांकापासून 1.85 लाखांनी स्वस्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.