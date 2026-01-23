Personal Finance

Gold Rate Today : सोनं स्वस्त की महाग? पाहा तुमच्या शहरातील आजचा सोनं-चांदीचा ताजा भाव

Mumbai Gold and Silver Rate : जागतिक बाजारात सोन्याचे भाव प्रति औंस सुमारे $5,000 या सर्वकालीन उच्चांकाजवळ पोहोचले, तर चांदीचे भावही $100 प्रति औंसच्या दिशेने वाढले. दरम्यान, देशभरातही सोनं-चांदीने नवीन उच्चांक गाठला आहे.
Gold Silver Rate in India : जागतिक स्थरावरील भूराजकीय आणि आर्थिक अनिश्चितता, डॉलरची कमजोरी आणि अमेरिकन फेड रिझर्वकडून व्याजदर कपातीच्या अपेक्षांमुळे सोन्याने पुन्हा एकदा विक्रमी उच्चांक गाठला आहे. यामुळे देशभरातील सर्वसामान्यांची चिंता आजून वाढली आहे.

