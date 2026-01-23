Gold Rate Today : सोनं स्वस्त की महाग? पाहा तुमच्या शहरातील आजचा सोनं-चांदीचा ताजा भाव

Gold Silver Rate in India : जागतिक स्थरावरील भूराजकीय आणि आर्थिक अनिश्चितता, डॉलरची कमजोरी आणि अमेरिकन फेड रिझर्वकडून व्याजदर कपातीच्या अपेक्षांमुळे सोन्याने पुन्हा एकदा विक्रमी उच्चांक गाठला आहे. यामुळे देशभरातील सर्वसामान्यांची चिंता आजून वाढली आहे. .Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार, राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात कालच्या घसरणीनंतर आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव तब्बल 5,400 रुपयांनी वाढून प्रति 10 ग्रॅम 1,59,860 रुपये झाला आहे. तर 22 कॅरेटचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,46,550 रुपये आहे. MCX वर सोन्याचे भाव 2,079 रुपयांनी वाढून प्रति 10 ग्रॅम 1,58,889 रुपये या उच्चांकावर उघडले. तर MCX वर चांदीच्या भावाने आज प्रति किलो 3,39,927 रुपये हा नवा विक्रमी उच्चांक गाठला..8th Pay Commission : 2.5 लाख कर्मचाऱ्यांवर संकट! 8व्या वेतन आयोगात 'या' सुविधेचा लाभ मिळणार नाही? फेडरेशनचे अर्थमंत्र्यांना पत्र .जागतिक बाजारात स्पॉट गोल्डचा भाव 0.5% वाढून प्रति औंस $4,961.57 झाला आहे. तर, स्पॉट सिल्व्हरचा भाव 0.9% वाढून प्रति औंस $97.01 झाला आहे. .चांदीला पुन्हा चमककाल सकाळी केवळ 5 हजारांची घट झाल्यानंतर आज चांदी प्रति किलो 15,000 रुपयांनी वाढली आहे. दिल्लीच्या सराफा बाजारात आजचा भाव रुपये प्रति किलो 3,40,000 आहे. तर मुंबई आणि पुणे शहरातही चांदीचा भाव दिल्ली एवढाच आहे. .Copper Investment : सोनं-चांदीनंतर तांब्याची वेळ? तांब्यात गुंतवणूक करून मिळू शकतो मोठा नफा; जाणून घ्या सर्व माहिती .राज्यातील सोनं-चांदीचे भावदेशभरात सोनं-चांदी वाढत असताना राज्यातही भाव वाढले आहेत. आज मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, नाशिक, छ. संभाजीनगर आणि जळगाव या शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,59,710 रुपये आहे. तर दागिने बनविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,46,400 रुपये आहे. दरम्यान, कालच्या 5 हजारांच्या किंचित घसरणीनंतर आज पुन्हा वाढ होऊन चांदीचा भाव प्रति किलो 3,40,000 इतका आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.