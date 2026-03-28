Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा बदल! युद्ध सुरू झाल्यापासून सोनं 17% कोसळलं; आजचा भाव किती?

Gold Price Today: सध्या जागतिक राजकारण आणि बाजार यांच्यातील घडामोडींचा मोठा परिणाम सोन्याच्या भावावर होताना दिसत आहे. देशात आणि महाराष्ट्रातही सध्या लग्नसराईचा सीजन असल्याने सोन्याला मोठी मागणी आहे. वाढत्या मागणीमुळेच सोन्याच्या बाजारात तेजी दिसून येत आहे. सध्या वाढ होत असली तरी या आठवड्यात MCX बाजारात कालपर्यंत सोन्याच्या किमतींमध्ये सुमारे 1.3% घट झाली आहे. तर , 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून सोन्याचे दर सुमारे 17% नी कोसळले आहेत..सोन्याचा भाव Goodreturnsच्या आजच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील मुंबई, पुणे आणि इतर शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सकाळी 2,500 रुपयांनी वाढला असून प्रति 10 ग्रॅम 1,48,090 रुपये इतका झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 14,809 रुपये इतका आहे. राजधानी दिल्लीत 24 कॅरेट चा भाव आज प्रति 10 ग्रॅम 1,48,220 रुपये इतका आहे..22 कॅरेट भाव मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, जळगाव आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या भाव 2,300 रुपयांनी वाढून 1 तोळा सुमारे 1,35,750 रुपये तर प्रति ग्रॅम 13,575 रुपये इतका झाला आहे..18 कॅरेटराज्यभरात 18 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,880 रुपयांनी वाढून 1,11,070 रुपये झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 11,107 रुपये इतका आहे..चांदीचा भावGoodreturnsच्या आकडेवारीनुसार, आज दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव, आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये चांदीचा भाव आज प्रति किलो 5 हजार रुपयांनी वाढला असून 2,45,000 रुपये इतका झाला आहे.