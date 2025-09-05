Personal Finance

Gold Rate Today: जीएसटीचे नवे दर घोषित होताच सोने झाले स्वस्त; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Gold Rate Today : सोने आणि चांदीच्या भावात बदल सुरूच आहेत. सोन्याच्या भावाचे नवे विक्रम होत आहेत, परंतु जीएसटीचे नवे दर जाहीर झाल्यानंतर सोन्याचे भावही कमी झाले आहेत. २४, २३, २२, १८ आणि १४ कॅरेट सोन्याचे नवीन भाव काय आहेत हे जाणून घेऊया.
"Latest gold and silver rates in India after GST revision – check today’s 24k, 22k, 18k and 14k gold prices."

"Latest gold and silver rates in India after GST revision – check today’s 24k, 22k, 18k and 14k gold prices."

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. जीएसटीचे नवे दर लागू झाल्याने सोन्याचा भाव कमी झाला असून २४ कॅरेट सोन्याचा दर १०५,९४५ रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे.

  2. BIS हॉलमार्किंग, शुद्धतेचा दर्जा आणि HUID कोडद्वारे शुद्ध सोने ओळखता येते.

  3. सोन्याच्या भावावर जागतिक बाजारपेठ, डॉलरचा दर, महागाई, मागणी-पुरवठा यांसारखे घटक परिणाम करतात.

सोने आणि चांदीच्या भावात बदल सुरूच आहेत. सोन्याच्या भावाचे नवे विक्रम होत आहेत, परंतु जीएसटीचे नवे दर जाहीर झाल्यानंतर सोन्याचे भावही कमी झाले आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटनुसार, शुक्रवारी सकाळपर्यंत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १० ग्रॅमसाठी १०५९४५ रुपये झाला, तर चांदीचा भाव १२३२०७ रुपये प्रति किलोवर आला. २४, २३, २२, १८ आणि १४ कॅरेट सोन्याचे नवीन भाव काय आहेत हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Gold Rate
GST
Silver
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com