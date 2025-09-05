Gold Rate Today: जीएसटीचे नवे दर घोषित होताच सोने झाले स्वस्त; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Summaryजीएसटीचे नवे दर लागू झाल्याने सोन्याचा भाव कमी झाला असून २४ कॅरेट सोन्याचा दर १०५,९४५ रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे.BIS हॉलमार्किंग, शुद्धतेचा दर्जा आणि HUID कोडद्वारे शुद्ध सोने ओळखता येते.सोन्याच्या भावावर जागतिक बाजारपेठ, डॉलरचा दर, महागाई, मागणी-पुरवठा यांसारखे घटक परिणाम करतात..सोने आणि चांदीच्या भावात बदल सुरूच आहेत. सोन्याच्या भावाचे नवे विक्रम होत आहेत, परंतु जीएसटीचे नवे दर जाहीर झाल्यानंतर सोन्याचे भावही कमी झाले आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटनुसार, शुक्रवारी सकाळपर्यंत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १० ग्रॅमसाठी १०५९४५ रुपये झाला, तर चांदीचा भाव १२३२०७ रुपये प्रति किलोवर आला. २४, २३, २२, १८ आणि १४ कॅरेट सोन्याचे नवीन भाव काय आहेत हे जाणून घेऊया. . शुद्धता भाव (प्रति १० ग्रॅम )सोने २४ कॅरेट १०५९४५ रुपये सोने २३ कॅरेट १०५५२१ रुपये सोने २२ कॅरेट ९७०४६ रुपये सोने १८ कॅरेट ७९४५९ रुपये सोने १४ कॅरेट ६१९७८ प्रति .हॉल मार्किंगद्वारे सोने कसे ओळखावे?१ जुलै २०२१ पासून सरकारने हॉलमार्किंग अनिवार्य केले आहे. आता सोन्यावर तीन प्रकारचे मानक आहेत. यामध्ये BIS लोगो, शुद्धतेचा दर्जा आणि ६ अंकी अल्फान्यूमेरिक कोड ज्याला HUID देखील म्हणतात. २४ कॅरेट सोने सर्वात शुद्ध आहे. पण २४ कॅरेट सोन्याचे दागिने बनवले जात नाहीत. दागिन्यांसाठी १८ ते २२ कॅरेट सोने वापरले जाते. जर तुम्हाला शुद्ध सोन्याचे दागिने खरेदी करायचे असतील तर हॉलमार्क नक्की तपासा. जर हॉलमार्क दागिने नसतील तर सोने खरेदी करू नये..सोन्याच्या भावावर परिणाम करणारे घटकभारतातील सोन्याच्या भावावर परिणाम करणारे अनेक घटक आहेत, ज्यात जागतिक बाजारपेठेतील चढउतारांपासून ते अमेरिकन डॉलरची ताकद, आयात खर्च, बँकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदर, आर्थिक स्थिरता, हंगामी किमती, महागाई आणि मागणी-पुरवठा इत्यादींचा समावेश आहे. उच्च चलनवाढीचा दर सोन्याची मागणी वाढवतो आणि उलट, मागणी वाढल्याने त्याची किंमत देखील वाढते. .काही जागतिक परिस्थितींव्यतिरिक्त, सोन्याची आंतरराष्ट्रीय स्पॉट किंमत भारतातील सोन्याच्या धातूच्या किमतीवर देखील परिणाम करते. इतर कोणत्याही उत्पादनाप्रमाणे, मागणी आणि पुरवठा देखील सोन्याच्या भावावर परिणाम करते. सोन्याची मागणी आणि पुरवठा वाढल्याने त्याच्या किमती देखील वाढल्या आहेत..FAQsप्रश्न १: आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव किती आहे? 👉 २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १०५,९४५ रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे.प्रश्न २: दागिन्यांसाठी कोणते कॅरेट सोने वापरले जाते?👉 दागिन्यांसाठी साधारणपणे १८ ते २२ कॅरेट सोने वापरले जाते.प्रश्न ३: शुद्ध सोने कसे ओळखावे?👉 BIS लोगो, शुद्धतेचा दर्जा आणि ६ अंकी HUID कोड तपासून शुद्ध सोने ओळखता येते.प्रश्न ४: सोन्याच्या भावावर कोणते घटक परिणाम करतात?👉 जागतिक बाजारपेठ, डॉलरची किंमत, महागाई, मागणी-पुरवठा आणि आयात खर्च हे सोन्याच्या भावावर परिणाम करतात.प्रश्न ५: २४ कॅरेट सोने दागिन्यांसाठी का वापरले जात नाही?👉 कारण २४ कॅरेट सोने मऊ असते, त्यामुळे दागिने बनवताना टिकाऊपणा येण्यासाठी १८ ते २२ कॅरेट सोने वापरले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.