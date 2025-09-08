Personal Finance

Gold Rate Today : पितृपक्षाच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या भावात बदल; खरेदीची उत्तम संधी? जाणून घ्या आजचा ताजा भाव

Gold Rate Today : सोन्याची आंतरराष्ट्रीय स्पॉट किंमत भारतातील सोन्याच्या धातूच्या किमतीवर देखील परिणाम करते. इतर कोणत्याही उत्पादनाप्रमाणे, मागणी आणि पुरवठा देखील सोन्याच्या भावावर परिणाम करते.
  1. आज २४ कॅरेट सोन्याचा दर १० ग्रॅमसाठी ₹१,०६,३३८ झाला असून, चांदीचा दर ₹१,२३,१७० प्रति किलो आहे.

  2. हॉलमार्किंगमध्ये BIS लोगो, शुद्धतेचा दर्जा आणि HUID कोड तपासूनच सोने खरेदी करणे आवश्यक आहे.

  3. जागतिक बाजारपेठ, डॉलरचा दर, महागाई, मागणी-पुरवठा यांसारख्या घटकांमुळे सोन्याच्या दरात चढ-उतार होतो.

Gold Price Today: सोने आणि चांदीची भाववाढ सुरूच आहे. सोने पुन्हा विक्रमी पातळीच्या जवळ पोहोचले आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटनुसार, सोमवारी सकाळपर्यंत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १० ग्रॅमसाठी १०६३३८ रुपये झाला, तर चांदीचा भाव १२३१७० रुपये प्रति किलो झाला. २४, २३, २२, १८ आणि १४ कॅरेट सोन्याचे ताजे भाव काय आहेत हे जाणून घेऊया.

