Gold Rate Today : पितृपक्षाच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या भावात बदल; खरेदीची उत्तम संधी? जाणून घ्या आजचा ताजा भाव

आज २४ कॅरेट सोन्याचा दर १० ग्रॅमसाठी ₹१,०६,३३८ झाला असून, चांदीचा दर ₹१,२३,१७० प्रति किलो आहे.हॉलमार्किंगमध्ये BIS लोगो, शुद्धतेचा दर्जा आणि HUID कोड तपासूनच सोने खरेदी करणे आवश्यक आहे.जागतिक बाजारपेठ, डॉलरचा दर, महागाई, मागणी-पुरवठा यांसारख्या घटकांमुळे सोन्याच्या दरात चढ-उतार होतो..Gold Price Today: सोने आणि चांदीची भाववाढ सुरूच आहे. सोने पुन्हा विक्रमी पातळीच्या जवळ पोहोचले आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटनुसार, सोमवारी सकाळपर्यंत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १० ग्रॅमसाठी १०६३३८ रुपये झाला, तर चांदीचा भाव १२३१७० रुपये प्रति किलो झाला. २४, २३, २२, १८ आणि १४ कॅरेट सोन्याचे ताजे भाव काय आहेत हे जाणून घेऊया. . शुद्धता भाव ( प्रति १० ग्रॅम) २४ कॅरेट , १०६३३८ रुपये २३ कॅरेट, १०५९१२ रुपये २२ कॅरेट, ९७४०६ रुपये १८ कॅरेट , ७९७५४ रुपये १४ कॅरेट , ६२२०८ रुपये .हॉल मार्किंगद्वारे सोने कसे ओळखावे?१ जुलै २०२१ पासून सरकारने हॉलमार्किंग अनिवार्य केले आहे. आता सोन्यावर तीन प्रकारचे मानक आहेत. यामध्ये BIS लोगो, शुद्धतेचा दर्जा आणि ६ अंकी अल्फान्यूमेरिक कोड ज्याला HUID देखील म्हणतात. २४ कॅरेट सोने सर्वात शुद्ध आहे. पण २४ कॅरेट सोन्याचे दागिने बनवले जात नाहीत. दागिन्यांसाठी १८ ते २२ कॅरेट सोने वापरले जाते. जर तुम्हाला शुद्ध सोन्याचे दागिने खरेदी करायचे असतील तर हॉलमार्क नक्की तपासा. जर हॉलमार्क दागिने नसतील तर सोने खरेदी करू नये..सोन्याच्या भावावर परिणाम करणारे घटकभारतातील सोन्याच्या भावावर परिणाम करणारे अनेक घटक आहेत, ज्यात जागतिक बाजारपेठेतील चढउतारांपासून ते अमेरिकन डॉलरची ताकद, आयात खर्च, बँकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदर, आर्थिक स्थिरता, हंगामी किमती, महागाई आणि मागणी-पुरवठा इत्यादींचा समावेश आहे. उच्च चलनवाढीचा दर सोन्याची मागणी वाढवतो आणि उलट, मागणी वाढल्याने त्याची किंमत देखील वाढते. .GST 2.0: जीएसटी शून्य केला, तरीही विमा महागणार? नव्या अहवालामुळे सर्वसामान्य ग्राहक चिंतेत .काही जागतिक परिस्थितींव्यतिरिक्त, सोन्याची आंतरराष्ट्रीय स्पॉट किंमत भारतातील सोन्याच्या धातूच्या किमतीवर देखील परिणाम करते. इतर कोणत्याही उत्पादनाप्रमाणे, मागणी आणि पुरवठा देखील सोन्याच्या भावावर परिणाम करते. सोन्याची मागणी आणि पुरवठा वाढल्याने त्याच्या किमती देखील वाढल्या आहेत..FAQsप्र.१: हॉलमार्क म्हणजे काय? उ: हॉलमार्क म्हणजे सोन्याच्या शुद्धतेचे प्रमाणपत्र, ज्यात BIS लोगो, कॅरेट दर्जा आणि HUID कोड असतो.प्र.२: २४ कॅरेट सोने दागिन्यांसाठी का वापरले जात नाही? उ: २४ कॅरेट सोने खूप मऊ असल्यामुळे दागिने तयार करण्यास योग्य नसते, म्हणून १८ ते २२ कॅरेट सोने वापरले जाते.प्र.३: सोन्याचा दर दररोज का बदलतो? उ: जागतिक बाजारपेठेतील दर, डॉलरची किंमत, आयात खर्च, मागणी-पुरवठा आणि महागाई यामुळे सोन्याचे दर सतत बदलतात.प्र.४: सोने खरेदी करताना काय लक्षात घ्यावे? उ: हॉलमार्क, शुद्धतेचा दर्जा, बिल आणि वर्तमान बाजारभाव तपासूनच सोने खरेदी करावे.प्र.५: सोन्याचे दर वाढण्यामागचे मुख्य कारण काय असते? उ: महागाई आणि जास्त मागणी ही सोन्याचे दर वाढण्याची मुख्य कारणे आहेत.