Gold Rate Today : सोन्याने गाठला नवा उच्चांक, चांदीच्या भावातही तेजी; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Summaryआज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,06,021 प्रति 10 ग्रॅम झाला असून चांदी ₹1,23,220 प्रति किलोवर पोहोचली आहे.BIS हॉलमार्क, शुद्धतेचा दर्जा आणि HUID कोड तपासूनच सोने खरेदी करणे आवश्यक आहे.जागतिक बाजार, डॉलरची किंमत, महागाई, मागणी-पुरवठा हे घटक सोन्या-चांदीच्या भावावर थेट परिणाम करतात..Gold Price Today: सोने आणि चांदीच्या भावात बदल सुरूच आहेत. दररोज किमतींचे नवे विक्रम होत आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटनुसार, गुरुवारी सकाळपर्यंत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १० ग्रॅमसाठी १०६०२१ रुपये झाला, तर चांदीचा भाव १२३२२० रुपये प्रति किलो झाला. २४, २३, २२, १८ आणि १४ कॅरेट सोन्याचे ताजे भाव काय आहेत ते जाणून घ्या. .शुद्धता भाव (प्रति १० ग्रॅम)२४ कॅरेट सोने १०६०२१ रुपये २३ कॅरेट सोने १०५५९६ रुपये २२ कॅरेट सोने ९७११५ रुपये १८ कॅरेट सोने ७९५१६ रुपये १४ कॅरेट सोने ६२०२२ रुपये चांदी ९९९ १२३२२० रुपये (प्रतिकिलो).हॉल मार्किंगद्वारे सोने कसे ओळखावे?१ जुलै २०२१ पासून सरकारने हॉलमार्किंग अनिवार्य केले आहे. आता सोन्यावर तीन प्रकारचे मानक आहेत. यामध्ये BIS लोगो, शुद्धतेचा दर्जा आणि ६ अंकी अल्फान्यूमेरिक कोड ज्याला HUID देखील म्हणतात. २४ कॅरेट सोने सर्वात शुद्ध आहे. पण २४ कॅरेट सोन्याचे दागिने बनवले जात नाहीत. दागिन्यांसाठी १८ ते २२ कॅरेट सोने वापरले जाते. जर तुम्हाला शुद्ध सोन्याचे दागिने खरेदी करायचे असतील तर हॉलमार्क नक्की तपासा. जर हॉलमार्क दागिने नसतील तर सोने खरेदी करू नये..सोन्याच्या भावावर परिणाम करणारे घटकभारतातील सोन्याच्या भावावर परिणाम करणारे अनेक घटक आहेत, ज्यात जागतिक बाजारपेठेतील चढउतारांपासून ते अमेरिकन डॉलरची ताकद, आयात खर्च, बँकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदर, आर्थिक स्थिरता, हंगामी किमती, महागाई आणि मागणी-पुरवठा इत्यादींचा समावेश आहे. उच्च चलनवाढीचा दर सोन्याची मागणी वाढवतो आणि उलट, मागणी वाढल्याने त्याची किंमत देखील वाढते. काही जागतिक परिस्थितींव्यतिरिक्त, सोन्याची आंतरराष्ट्रीय स्पॉट किंमत भारतातील सोन्याच्या धातूच्या किमतीवर देखील परिणाम करते. इतर कोणत्याही उत्पादनाप्रमाणे, मागणी आणि पुरवठा देखील सोन्याच्या भावावर परिणाम करते. सोन्याची मागणी आणि पुरवठा वाढल्याने त्याच्या किमती देखील वाढल्या आहेत..FAQs१. सोन्याची शुद्धता कशी तपासायची?👉 हॉलमार्क, शुद्धतेचा दर्जा आणि ६ अंकी HUID कोड पाहून शुद्धता तपासली जाते. २. दागिने बनवण्यासाठी कोणते कॅरेट सोने वापरले जाते?👉 दागिन्यांसाठी साधारणपणे १८, २२ किंवा २३ कॅरेट सोने वापरले जाते. ३. २४ कॅरेट सोने दागिन्यांसाठी का वापरले जात नाही?👉 कारण २४ कॅरेट सोने खूप मऊ असल्याने दागिन्यांसाठी टिकाऊ नसते. ४. भारतात सोन्याच्या किंमती कोणत्या गोष्टींवर अवलंबून असतात?👉 जागतिक बाजारातील दर, डॉलरची किंमत, महागाई, आयात खर्च, मागणी-पुरवठा इत्यादींवर. ५. सोन्याचे दागिने खरेदी करताना काय लक्षात घ्यावे?👉 हॉलमार्क असलेलेच दागिने खरेदी करावेत, अन्यथा खरेदी टाळावी.