Gold Rate Today : पाच दिवसांच्या तेजीनंतर सोने उतरले, चांदीची चमकही झाली कमी; तुमच्या शहरातील ताजा भाव काय? जाणून घ्या

पाच दिवसांच्या वाढीनंतर सोन्याचा दर खाली आला असून आज 24 कॅरेट सोनं 109097 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे.चांदीचा दरही कमी झाला असून दिल्ली बाजारात तो 500 रुपयांनी घसरून 1,28,000 रुपये प्रति किलो झाला.सोन्याचे दर जागतिक बाजारपेठ, डॉलरची किंमत, आयात खर्च, मागणी-पुरवठा व महागाई यावर अवलंबून बदलतात..सोने आणि चांदीच्या भावामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटनुसार, शुक्रवारी सकाळपर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १०९०९७ रुपये होता तर चांदी प्रति किलो १२४४९९ रुपये झाली. दुसरीकडे, अखिल भारतीय सराफा संघाच्या माहितीनुसार, गुरुवारी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात सोन्याची भाव १०० रुपयांनी वाढून १,१३,१०० रुपये प्रति १० ग्रॅम या नवीन उच्चांकी पातळीवर पोहोचला. त्याच वेळी, चांदीचा भाव ५०० रुपयांनी घसरून १,२८,००० रुपये प्रति किलो झाली. २४, २३, २२, १८ आणि १४ कॅरेट सोन्याच्या आजचे ताजे भाव काय आहेत हे जाणून घेऊया.. शुद्धता - आजचा भाव (प्रति १० ग्रॅम)२४ कॅरेट सोने- १०९०९७ रुपये २३ कॅरेट सोने- १०८६६० रुपये २२ कॅरेट सोने- ९९९३३ रुपये १८ कॅरेट सोने - ८१८२३ रुपये १४ कॅरेट सोने- ६३८२२ रुपये .हॉल मार्किंगद्वारे सोने कसे ओळखावे?१ जुलै २०२१ पासून सरकारने हॉलमार्किंग अनिवार्य केले आहे. आता सोन्यावर तीन प्रकारचे मानक आहेत. यामध्ये BIS लोगो, शुद्धतेचा दर्जा आणि ६ अंकी अल्फान्यूमेरिक कोड ज्याला HUID देखील म्हणतात. २४ कॅरेट सोने सर्वात शुद्ध आहे. पण २४ कॅरेट सोन्याचे दागिने बनवले जात नाहीत. दागिन्यांसाठी १८ ते २२ कॅरेट सोने वापरले जाते. जर तुम्हाला शुद्ध सोन्याचे दागिने खरेदी करायचे असतील तर हॉलमार्क नक्की तपासा. जर हॉलमार्क दागिने नसतील तर सोने खरेदी करू नये. .सोन्याच्या भावावर परिणाम करणारे घटकभारतातील सोन्याच्या भावावर परिणाम करणारे अनेक घटक आहेत, ज्यात जागतिक बाजारपेठेतील चढउतारांपासून ते अमेरिकन डॉलरची ताकद, आयात खर्च, बँकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदर, आर्थिक स्थिरता, हंगामी किमती, महागाई आणि मागणी-पुरवठा इत्यादींचा समावेश आहे. उच्च चलनवाढीचा दर सोन्याची मागणी वाढवतो आणि उलट, मागणी वाढल्याने त्याची किंमत देखील वाढते. .काही जागतिक परिस्थितींव्यतिरिक्त, सोन्याची आंतरराष्ट्रीय स्पॉट किंमत भारतातील सोन्याच्या धातूच्या किमतीवर देखील परिणाम करते. इतर कोणत्याही उत्पादनाप्रमाणे, मागणी आणि पुरवठा देखील सोन्याच्या भावावर परिणाम करते. सोन्याची मागणी आणि पुरवठा वाढल्याने त्याच्या किमती देखील वाढल्या आहेत..FAQs आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर किती आहे?👉 109097 रुपये प्रति 10 ग्रॅम.दागिन्यांसाठी कोणते सोने वापरले जाते?👉 18 कॅरेट ते 22 कॅरेट सोने दागिन्यांसाठी वापरले जाते.हॉलमार्किंग का महत्त्वाचे आहे?👉 हॉलमार्किंगमुळे सोन्याची शुद्धता आणि BIS प्रमाणित असल्याची खात्री मिळते.सोन्याच्या किंमतीवर कोणते घटक परिणाम करतात?👉 जागतिक बाजारपेठ, डॉलरची किंमत, मागणी-पुरवठा आणि महागाई.24 कॅरेट सोन्याचे दागिने का बनवले जात नाहीत?👉 ते खूप मऊ असल्याने दागिन्यांसाठी योग्य नसतात.