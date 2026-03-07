Gold Rate Today: आज सोन्याच्या भावात मोठा बदल! एक तोळा सोन्याचा भाव किती? जाणून घ्या ताजा भाव

Gold and Silver Price Today Maharashtra 24k 22k: भारतात सध्या सोन्याच्या भावात मोठे चढ-उतार होताना दिसत आहे. 2 मार्च ते 6 मार्च 2026 या कालावधीत सलग पाच दिवस सोन्याचे भाव कमी झाले होते. मात्र आज अचानक पुन्हा भाववाढ झाल्याने पाच दिवसांच्या घसरणीला ब्रेक लागला आहे. आजच्या भाववाढीने सर्वसामान्यांच्या चिंतेत पुन्हा भर घातली आहे कारण अमेरिका-इराण तणाव वाढल्याने पुन्हा आणखी मोठी भाववाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. .भारतातील सोन्याचा भावआज सकाळी Goodreturns च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशांतर्गत सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याच्या भावात प्रति 10 ग्रॅम तब्बल 2,520 रुपयांची वाढ झाली आहे. राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,63,800 रुपये झाला असून 22 कॅरेटचा भाव 1,50,150 रुपये तर 18 कॅरेटचा भाव 1,22,880 रुपये आहे. .Gold Rate Today: सलग पाचव्या दिवशी सोनं झालं स्वस्त! सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा; 1 तोळा सोनं आता कितीला? पाहा आजचा ताजा भाव .भारतातील चांदीचा भाव Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज भारतात चांदीचा भाव सलग तिसऱ्या दिवशी स्थिर असून प्रति किलो 2,85,00 रुपये इतका आहे. चांदीच्या किमती प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांवर अवलंबून असतात, त्यामुळे त्या वाढू किंवा घटू शकतात. याशिवाय, भारतीय रुपयाचा अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेतील दरही महत्त्वाची भूमिका बजावतो. .जागतिक बाजारात वाढ कायम मध्यपूर्वेत वाढत असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदार परिस्थितीकडे लक्ष ठेवून आहेत. त्यामुळे गुरुवारी जागतिक बाजारात सोन्याचा भाव प्रति औंस सुमारे 5,160 डॉलरपर्यंत पोहोचला असून मागील सत्रातील वाढीचा ट्रेंड कायम राहिला आहे..Maharashtra Budget: शेतकरी, महिला, शिक्षण ते उद्योग; कुणासाठी काय घोषणा? जाणून घ्या अर्थसंकल्पातील सर्व मोठे निर्णय एका क्लिकवर.महाराष्ट्रातील सोनं-चांदीचा भावमार्च महिन्यात काही दिवसांवर गुढीपाडवा असताना सोनीच्या भावात झालेली वाढ ही ग्राहकांसाठी चिंतेचा ठरला आहे. आज राज्यातील मुंबई,पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव आदि शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 2,510 रुपयांनी वाढला असून 1,63,640 रुपये झाला आहे. त्यासोबतच सोन्याच्या दगिन्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या 22 कॅरेट चा भाव प्रति तोळा 1,50,000 आणि 1 ग्रॅमचा भाव 15,000 रुपये इतका आहे. दरम्यान, राज्यात चांदीचा भाव 2,85,000 रुपये इतका आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.