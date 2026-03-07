Personal Finance

Gold Rate Today: आज सोन्याच्या भावात मोठा बदल! एक तोळा सोन्याचा भाव किती? जाणून घ्या ताजा भाव

Silver Rate Today : भारतातील देशांतर्गत बाजारात सोन्याच्या भावामध्ये घसरणीला आज ब्रेक लागला आहे. आजच्या ताज्या व्यवहारात 24 कॅरेट आणि 22 कॅरेट सोन्याच्या भावात आज वाढ झाली आहे.
Gold and Silver Price Today Maharashtra 24k 22k: भारतात सध्या सोन्याच्या भावात मोठे चढ-उतार होताना दिसत आहे. 2 मार्च ते 6 मार्च 2026 या कालावधीत सलग पाच दिवस सोन्याचे भाव कमी झाले होते. मात्र आज अचानक पुन्हा भाववाढ झाल्याने पाच दिवसांच्या घसरणीला ब्रेक लागला आहे. आजच्या भाववाढीने सर्वसामान्यांच्या चिंतेत पुन्हा भर घातली आहे कारण अमेरिका-इराण तणाव वाढल्याने पुन्हा आणखी मोठी भाववाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

