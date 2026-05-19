Gold Rate Today: सोन्याला मोठा धक्का! सलग 4 दिवस घसरण; काय आहे आजचा भाव?

Gold Price Today: जागतिक बाजारातील हालचाली आणि देशांतर्गत आर्थिक घडामोडींचा परिणाम सोन्याच्या दरांवर दिसून येत आहे. 13 मे 2026 रोजी वाढलेले सोन्याचे भाव त्यानंतर सतत घसरू लागले आहेत. जागतिक बाजारात डॉलरची मजबुती आणि आर्थिक अनिश्चिततेमुळे सोन्याच्या दरांवर दबाव निर्माण झाला आहे. सध्या बाजारात मंदीचा कल दिसून येत असून हा सलग पाचवा दिवस आहे जेव्हा सोन्याच्या दरात घसरण नोंदवली गेली आहे. मागील आठवड्यातच सोन्याच्या किमती जवळपास 4% नी कमी झाल्या होत्या..सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या आकडेवारीनुसार 19 मे 2026 रोजी सकाळी 9 वाजता, राज्यातील मुंबई, नागपूर, कोल्हापूर आणि पुणेसह इतर शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम किंवा प्रति तोळा 1,56,210 रुपये इतका झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,621 रुपये इतका आहे. दरम्यान राजधानी दिल्लीत 24 कॅरेट चा भाव आज प्रति 10 ग्रॅम 1,56,360 रुपये इतका आहे.सोन्याचे सध्याचे भाव हे 29 जानेवारीच्या सर्वकालीन उच्चांकापासून 24 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे.आज सलग पाचव्या दिवशी सोन्याचे भाव घसरले आहे.मागच्या पाच दिवसांत सोनं 1,68,000 रुपायांवरून 1,56,000 रुपयांवर आलं आहे.मागच्या एका वर्षात सोनं तब्बल 60 रुपयांनी महाग झालं आहे..22 कॅरेट भावमुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये सोन्याच्या दगिन्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या 22 कॅरेट सोन्याच्या भाव जवळपास प्रति तोळा 1,43,190 रुपये तर प्रति ग्रॅम 14,319 रुपये इतका झाला आहे. पाच दिवसांपूर्वी हा भाव 1.52 लाखांपर्यंत गेला होता..18 कॅरेट सोनं24 आणि 22 कॅरेटसोबत आज 18 कॅरेट सोनंही महागलं आहे. आज राज्यभरात प्रति तोळा 1,17,160 रुपयांना तर प्रति ग्रॅम 11,716 रुपयांना विकलं जात आहे..कमोडिटी बाजारआज देशांतर्गत कमोडिटी बाजारात MCX वर सोन्याचा भाव 1,59,678 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीचा भाव 1 हजार रुपयांनी घसरून 2,75,615 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज सकाळी 9 वाजता महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव 2,90,100 रुपये प्रति किलो आहे. सोन्याचे भाव घसरत असताना चंदी काही प्रमाणात स्थिर दिसून येत आहे.