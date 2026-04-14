Gold Rate Today: चांदी उच्चांकापेक्षा 1.80 लाखांनी, तर सोने 29 हजारांनी स्वस्त; काय आहे आजचा भाव?

Gold Price Today: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोन्या आणि चांदीवर विक्रीचा दबाव वाढल्याने भाव घसरल्याचे दिसून आले. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणावात अचानक झालेली वाढ. मात्र काल दरांमध्ये घसरण होताच ग्राहकांनी सोनं खरेदी करण्यासाठी मोठा उत्साह दाखविला. 19 एप्रिलला अक्षय तृतीयाचा मूहर्त असल्याने आणि लग्नसराईचा हंगाम लक्षात घेता अनेकांनी आगाऊ खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आज किंचित वाढ झाली. .सोन्याचा भावGoodreturnsच्या आकडेवारीनुसार आज 14 एप्रिलला सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे आणि जवळपास इतर शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेटचा भाव प्रति 10 ग्रॅम किंवा प्रति तोळा भाव 1,53,930 रुपये इतका झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,393 रुपये इतका आहे. दरम्यान, राजधानी दिल्लीत प्रति 10 ग्रॅम 1,54,080 रुपये इतका आहेउच्चांकापेक्षा सराफा बाजारात आज सोनं सुमारे 26 हजारांनी स्वस्त आहे. 1 एप्रिलच्या तुलनेत आज सोनं 1 हजाराने महाग .कमोडिटी बाजारआज कमोडिटी बाजार MCX बंद आहे. मात्र काल रात्री उशिरा बंद होते वेळी MCXवर सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,51,983 रुपयांवर बंद झाले. तर चांदी प्रति किलो 2,40,880 रुपयांवर बंद झाली.उच्चांकापेक्षा कमोडिटी बाजारात सोनं सुमारे 29 हजारांनी स्वस्त आहे.तर चांदी उच्चांकापेक्षा तब्बल 1.80 लाखांनी स्वस्त आहे. .22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटमहाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या भाव प्रति तोळा सुमारे 1,41,110 तर प्रति ग्रॅम 14,11 रुपये इतका झाला आहे.दरम्यान, 18 कॅरेटचा भाव प्रति तोळा 1,15,450 रुपये आहे. तर प्रति ग्रॅम 11,545 रुपयांना विकलं जात आहे..चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार, आज मुंबई, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव, आणि राज्यातील इतर शहरांसह राजधानी दिल्लीमध्येही चांदीचा भाव प्रति किलो 2,55,000 रुपये इतका आहे.उच्चांकापेक्षा सराफा बाजारात चांदी सुमारे 1.65 लाखांनी स्वस्त आहे.