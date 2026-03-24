Personal Finance
Gold Rate Today: सोनं आणखी स्वस्त! 20 दिवसांत सोनं 35 हजारांनी कोसळलं; चांदी 1.85 लाखांनी घसरली, पाहा आजचे ताजे भाव
Silver Rate Today: देशांतर्गत कमोडिटी आणि सराफा बाजारात सोन्याच्या दरात मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे. आज सलग सातव्या दिवशी सोनं घसरल असून सर्वकालीन उच्चांकापासून 40 हजारांनी स्वस्त आहे.
AI सारांश वाचा
AI जनरेटेड सारांश, संपादकीय पडताळणीसह.
Mumbai Gold and Silver Price Today: मंगळवारी सलग सातव्या दिवशी सोनं-चांदीच्या दरात घसरण दिसून आली. अमेरिका-इराण यांच्यातील तणाव कमी होण्याचे संकेत मिळाल्यामुळे सुरक्षित गुंतवणुकीकडे असलेली मागणी घटली आणि दबाव वाढून भाव आणखी खाली आले.
काल एकाच दिवसात दुपारपर्यंत सोनं सुमारे 11 हजारांनी स्वस्त होऊन 1.35 लाखांवर आल होत. मात्र सायंकाळी पुन्हा खरेदी वाढल्याने घसरण कमी होत 3 हजारांवर आली आणि सोनं 1,43,000 प्रति 10 ग्रॅमवर व्यवहार करत होतं. आज सकाळी पुन्हा सोन्याचे भाव पुन्हा जवळपास 3 हजारांनी घसरले आहेत.