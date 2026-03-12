Personal Finance
Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! सर्वसामान्यांना दिलासा; पाहा आजचा ताजा भाव
Silver Rate Today: जागतिक बाजारातील घडामोडींचा मोठा परिणाम देशांतर्गत बाजारात होताना दिसत आहे. सराफा बाजार आणि कमोडिटी बाजार दोन्ही ठिकाणी सोनं-चांदीचे भाव घसरले आहेत.
Gold and Silver Price Today: मागील दोन दिवस वाढ झाल्यानंतर आज गुरुवारी सोनं आणि चांदीचे भाव घसरले. आज जागतिक बाजारात स्पॉट सोन्याचा भाव 0.2% ने घसरून $5,165.73 प्रति औंस झाला, तर स्पॉट चांदीचा भाव स्थिर राहून $85.82 प्रति औंस एवढा आहे.