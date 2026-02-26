Gold Rate Today : तब्बल 7 दिवसांनंतर सोनं झालं स्वस्त! आता 1 तोळा सोन्यासाठी किती पैसे मोजावे लागणार? पाहा आजचा ताजा भाव

Gold and Silver Price Today: आज सकाळच्या सत्रात भारतीय बाजारात सोने-चांदीच्या भावात किंचित घसरण झाली. विशेष म्हणजे आज अमेरिकन डॉलर कमकुवत असूनही भारतातील सोन्याचे भाव घसरले. साधारणपणे डॉलर कमकुवत झाल्यास डॉलरमध्ये किंमत ठरलेल्या सोन्याची खरेदी इतर चलनधारकांसाठी स्वस्त पडते आणि त्यामुळे सोन्याचे भाव वाढतात. .MCX बाजारातील व्यवहार भारतातील MCX बाजारात, एप्रिल फ्युचर्स सोन्याचा भाव सुमारे 600 रुपयांनी घसरून 10 ग्रॅममागे 1,60,516 रुपयांवर आले. तर मार्च फ्युचर्स चांदीचा भाव सुमारे 5,500 रुपयांनी घसरून प्रति किलो 2,62,892 रुपयांवर आला..Investment Scheme: सुरक्षित गुंतवणुकीचा बेस्ट पर्याय! पोस्ट ऑफिसची ग्राम प्रिया योजना; दरमहा थोडी गुंतवणूक करा आणि मिळवा लाखांचा फंड.भारतातील सोन्याचा भावGoodreturns च्या ताज्या आकडेवारीनुसार गुरुवारी सकाळी राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 210 रुपयांच्या किंचित घसरणीसह प्रति 10 ग्रॅम 1,61,830 रुपये झाला आहे. तर 22 कॅरेटचा भाव 1,48,350 रुपये आणि 18 कॅरेटचा भाव 1,21,410 रुपये इतका आहे. देशभरातील सराफा बाजारात 19 फेब्रुवारीनंतर आज पहिल्यांदा सोन्याचे भाव घसरले असल्याने सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. .जागतिक बाजारात भाववाढ देशांतर्गत भावात घसरण झाली असली तरी विशेष म्हणजे जागतिक बाजारात मात्र सोन्याचे भाव वाढले आहे. स्पॉट गोल्डचा भाव 0.3% वाढून प्रति औंस 5,185 डॉलरवर पोहोचला. तर स्पॉट सिल्व्हरमध्येही 0.1% वाढ होऊन भाव प्रति औंस 89.50 डॉलरवर पोहोचले..भारतातील चांदीचा भावदेशांतर्गत बाजारात आज Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार चांदीचा भाव कालइतकाच आहे. दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदी प्रति किलो 2,85,000 रुपयांना विकली जात असून मुंबई आणि कोलकाता या शहरांमध्येही तेवाढच भाव आहे. .Stock Market Today: शेअर बाजाराची सकारात्मक सुरुवात! IT शेअर्सचा जोरदार कमबॅक; पाहा कोणते शेअर्स वाढले?.महाराष्ट्रातील सोनं-चांदीचा भाव देशांतर्गत घसरणीचा परिणाम राज्यातही झाला असून जवळपास सर्व शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,61,680 रुपये, 22 कॅरेटचा 1,48,200 रुपये आणि 18 कॅरेट 1,21,260 रुपये आहे. दरम्यान, राज्यभरात चांदीचा भाव मात्र काल इतकाच असून 2,85,000 रुपये प्रति किलो वर चांदी विकली जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.